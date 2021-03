Marilyn vivía en una relación violenta, fue hallada sin vida luego de estar con su pareja, pero dicen que se suicidó

Faltaban unos cuantos días para que Marilyn de Fátima Mena Irigoyen cumpliera 34 años, a ella la muerte la visitó desde muy pequeña; cuando apenas tenía 7 años su padre falleció y comenzó la historia de esfuerzo y esperanza de su familia, la cual quedó a cargo de su madre.

Una mujer recta, justa, muy amable, risueña, cariñosa, de esas personas que si algo no les parece, lo dicen, así era Marilyn, amante de los animales, catlover de corazón y apasionada de la saga de Harry Potter.

No le gustaba que nada le fuese “regalado” ella peleaba por lo que quería hasta obtenerlo, muy joven se separó de su familia para poder vivir con su tía y cursar la secundaria, cuenta Cinthia, su prima; Mari era de ese tipo de gente a la que las relaciones sociales les viene de naturaleza, siempre muy popular y hasta un poquito vanidosa.

Su pelo impecable, sus cejas en perfecta forma, su piel tersa y sin impurezas, de joven sufrió acné, así que regresar a él no era opción. Para poder costear sus estudios tuvo muchos trabajos, desde mesera hasta auxiliar contable en su natal Mérida, Yucatán.

Llegó a la universidad para convertirse en una excelente contadora, ella no se quedaba con lo que los libros o los maestros decían, siempre iba un paso adelante; logró tomar muchos diplomados, sus compañeros la buscan para que les ayudará con algunos temas o a resolver sus dudas.

Logró entrar al mundo laboral e independizarse, tener su departamento con sus cosas, fue creciendo hasta que la pandemia por covid-19 la dejó fuera de la empresa para la que servía, pero esto no la hundió, todo lo contrario, comenzó a trabajar por su cuenta, llevando las cuestiones contables de médicos principalmente, su ingreso era hasta superior al anterior, hacía viajes de trabajo: su carrera prosperaba a pesar de la crisis.

Era la mejor cocinera, su destreza en este arte era admirada por muchos en su familia, Cin recuerda que la lasaña era el platillo en el que se lucía, aunque en general las pastas le quedaban deliciosas, la comida japonesa, el sushi, era su mayor gusto gastronómico.

En la Universidad Autónoma de Yucatán, Marilyn se enamoró, conoció a Ricardo, un sujeto que a decir de su familia siempre se comportó como un patán, a pesar de que “todo el mundo” sabía que eran pareja, él lo negaba.

“…la negaba rotundamente por no ser ‘de la misma clase social’. No la consideraba suficiente para él… a solas sí eran novios, pero ante la gente no, así comenzó todo.”, cuenta Cinthya, prima hermana de Marilyn.