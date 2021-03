INE cancela candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero

El Consejo General del INE aprobó por mayoría de votos la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, debido a que el abanderado de Morena no reportó gastos de precampaña.

Así se resolvió este jueves durante la Sesión Extraordinaria Urgente que celebró el órgano electoral, en la que también se aprobó sancionar al exdelegado del gobierno federal, Pablo Sandoval Ballesteros; a la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo; y al empresario Luis Walton Aburto, todos aspirantes de Morena a la candidatura por la gubernatura, también por no reportar gastos de precampaña.

Al respecto, tanto el partido como los aspirantes, incluido el propio Félix Salgado, argumentaron que no presentaron un reporte de gastos porque el partido no tuvo precandidatos ni se hizo precampaña.

Por su cuenta, el Consejo General determinó que, con independencia de la denominación específica que reciban los contendientes en el procedimiento de selección interna de candidaturas, existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña o campaña, según el caso, y advirtió que constituye una infracción a la normativa electoral el incumplimiento de tal obligación.

“En ese sentido, se considera que cuando la convocatoria refiere a la figura de aspirante se entiende que se refiere a un precandidato, toda vez que con dichas calidades se busca el mismo objetivo, es decir, obtener una candidatura, ya sea a través de la celebración de la asamblea correspondiente o de la valoración y calificación de perfiles y en su caso la eventual aplicación de una encuesta, como acontece en el presente asunto”, se lee en el acuerdo.

El INE refirió que existe evidencia de que los aspirantes realizaron actividades con la finalidad de posicionar su imagen ante los simpatizantes y la militancia de Morena, en el marco de una contienda interna para el cargo a la gubernatura.

En consecuencia, el Consejo General declaró fundado el procedimiento administrativo sancionador y multó con seis millones 573 mil 391 pesos a Morena por omitir presentar seis informes de precampaña.

Román y Walton también sancionados

El órgano electoral también sancionó a Félix Salgado con la cancelación de su candidatura; y a Pablo Sandoval, Adela Román y Luis Walton, con la pérdida de su derecho a ser registrados como candidatos y candidata en el proceso electoral local de este año.

Durante su intervención en la sesión, la consejera Adriana Favela Herrera, expuso que es necesario frenar ese tipo de comportamiento en los partidos políticos.

“Tenemos que hacer algo, porque no pueden seguir negando que hay una precampaña. Cualquier partido que va a registrar una candidatura necesariamente pasó por un proceso de selección bajo la modalidad que sea, así haya sido una designación directa, debieron haber presentado un informe de precampaña. Debemos encontrarle una solución y esa solución es que los partidos asuman esa circunstancia”.

En tanto, el consejero Jaime Rivera Velázquez afirmó que existen elementos materiales suficientes que confirman que los aspirantes de Morena buscaban notoriedad para resultar favorecidos en las encuestas que aplicó el partido.

“Eso así se valoró en la Comisión de Fiscalización, se llegó a la conclusión de que sí hubo precampaña y precandidatos, y si hay precampañas y precandidatos se da el supuesto de obligación de cumplir con la ley (presentar informes de gastos de precampaña)”.

Uuc-Kib Espadas Ancona, fue uno de los consejeros que votó en contra del acuerdo al considerar que no se cumple con el principio de proporcionalidad, sin embargo defendió las facultades que tiene el Instituto y negó que se esté actuando para perjudicar a Morena.

“No se trata de un acto militante del INE que trate de dañar a una fuerza política. Se pueden criticar cosas de este acuerdo, pero no se puede decir que es un acuerdo ilegal, no es una expresión militante de algunos consejeros (... ) será falaz quien pretenda concluir que este instituto es un instituto parcial, no lo es”.

Leticia Martínez, consejera legislativa del PRD y el representante de ese partido ante el INE, Ángel Ávila Romero, condenaron la insistencia de Morena se sostener la candidatura de Salgado Macedonio pese a los señalamientos en su contra por violación sexual.

Por Carlos Navarrete Romero

