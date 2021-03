Colima: Paciente de Covid-19 denuncia negligencia del IMSS

Serias secuelas dejó la Covid-19 a Juan, un paciente recuperado, quien denunció que todo se debió a la falta de atención oportuna del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Iba al médico familiar y les decía que me sentía mal que necesitaba atención médica y nunca tuve esa respuesta por parte del IMSS, porque me decían ocupas guardar reposo en casa, con este medicamento vas a tener, pero nunca me realizaron estudios como se debe”, denunció Juan.

El joven de 28 años de edad, recordó que los primeros síntomas que presentó fue dolor intenso de cabeza y garganta, además de mucho cansancio por lo que para prevenir cualquier complicación, acudió a atención médica, pero le diagnosticaron amigdalitis.

No obstante, con el paso de los días su situación de salud fue empeorando hasta presentar fiebre y dificultad para respirar, al ver la ineficiencia por parte de las instituciones del sector salud, decidió tratarse de forma particular.

“Fueron 5 días que estuve postrado en la cama con oxígeno y como podía sobrevivir, nunca tuve una plática con el médico sobre cuáles iban a ser mis complicaciones, nunca tuve una orientación, siempre es hazle como puedas, tuve que acudir a particulares, médicos privados a gastar”, recordó.

La prueba rápida le costó 900 pesos en números redondos, además de ello, el medicamento que le recetaron tras dar positivo al Covid-19.

También gastó cerca de 18 mil pesos para la adquisición de un tanque de oxígeno que sus familiares le consiguieron en el estado vecino de Jalisco, debido al desabasto de este en la entidad.

Juan dijo sentirse decepcionado porque las autoridades constantemente invitan a la población a acudir a atención médica ante cualquier síntoma relacionado con la enfermedad y a no esperarse a que sea tarde cuando tienen dificultad para respirar, él lo hizo y no tuvo buena respuesta.

Además, como trabajador afiliado al IMSS, paga una cuota para recibir atención médica, misma que le negaron desde el primer momento.

El joven compartió a El Heraldo Radio Colima que, además de los malestares físicos, la incertidumbre de lo que podría pasar era lo que más le afectaba.

Para ello, su familia fue un apoyo muy importante, tanto en lo económico como en lo emocional.

“Afortunadamente mi familia me apoyó mucho y digo afortunadamente porque hay mucha gente que no tiene ese apoyo y lo veo porque qué hubiera pasado si no tuviera el apoyo de mi familia, creo que ahorita no estaría contándolo”, manifestó.

Después de la enfermedad, Juan estuvo un par de semanas en rehabilitación debido a que sus pulmones presentaron un porcentaje alto de afectación.

La experiencia que le deja esta situación, es que no debemos minimizar los síntomas, atenderse lo más rápido posible en la medida de sus posibilidades y extremar los cuidados, porque “muchas veces creemos que no nos vamos a enfermar o no dimensionamos los alcances de esta enfermedad hasta que lo vivimos”, advirtió.

Por Karina Solano

