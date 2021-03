Así se preparan los municipios de Edomex para la escasez de agua por bajo nivel en el Cutzamala

Ante la escasez de agua potable, prevista en lo que resta del año, como consecuencia del bajo nivel que tienen las presas del sistema Cutzamala, los municipios del Valle de México, realizan diferentes acciones como la perforación y rehabilitación de pozos, distribución de agua en pipa y reparación inmediata de fugas, para garantizar el suministro entre sus ciudadanos.

Los representantes de los organismos operadores de agua, de los municipios de Atizapán, Naucalpan, Tlanepantla y Cuautitlán Izcalli, señalaron que enfrentan un problema grave, con una reducción de entre 100 y 200 litros por segundo, en el caudal de agua que reciben del Cutzamala.

En total son 13 municipios los que son afectados por los bajos niveles en las presas que abastecen al sistema Cutzamala: Valle de Bravo, Villa Victoria y el Bosque, en promedio están al 50 por ciento de su capacidad.

El titular de SAPASA en Atizapán, Esteban Quiroz Aguilar señaló que con la situación se complica más, debido a que contingencia por COVID-19, el consumo de agua se elevó 40 por ciento en las viviendas.

“Porque los consumos que antes se hacían en las escuelas y oficinas hoy se hacen en casa. Tenemos que tomar consciencia del tema de la reducción y saber que es metropolitano”.

A pesar de la reducción que enfrentan por parte del sistema Cutzamala, los titulares de los organismos de agua municipales, señalaron que la población no se ha quedado sin agua, ya que enfrenta la reducción en el suministro, con tandeo o a través de pipas.

De acuerdo con los titulares de los organismos municipales, en Tlalnepantla, son 60 mil habitantes los afectados por la reducción en el suministro; en Naucalpan son 30 mil habitantes en esta situación.

Mientras que en Cuautitlán Izcalli, son 60 colonias las que padecen la escasez de agua y en Atizapán de Zaragoza, las 40 colonias que dependen del sistema Cutzamala.

El titular de OPDM en Tlalnepantla, Juan Ramírez Rosaldo OPDM Tlalnepantla señaló que el problema se complica más debido a que muchos ciudadanos al no recibir el abasto de agua, se niegan a pagar el servicio; mientras que los organismos tienen que enfrentar los pagos ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

“La gente está enojada, que genera descontentos. Nos dicen, si no me das agua, no te voy a pagar; pero nosotros como organismo no vivimos de un presupuesto, sino de lo que recaudamos. Se vuelve una situación complicada, porque se tienen que pagar los derechos de agua, permisos y conducción del agua”.

Respecto a los cobros de cuota fija, que se hacen de manera anual, en algunas zonas, los funcionarios dijeron que estos se tiene que cobrar, porque, así lo marca el Código Financiero del Estado de México; aunque los ciudadanos no reciban el agua; por lo que pidieron a la población en esta situación que instalen un medidor.

Naucalpan Ricardo Gudiño Morales, titular de OPDM en Naucalpan, indicó que con la perforación y rehabilitación de pozos como parte del programa “Agua para todos” en 2020, se incrementó en más de 100 litros por segundo el caudal de agua a los habitantes del municipio.

Los funcionarios destacaron que también se están haciendo trabajos intensos de reparación de fugas en sus municipios; así como de captación de agua de lluvia para su filtración y aprovechamiento.

Al respecto el titular del agua en Atizapán señaló que mucha gente vive en un municipio, pero pago el agua en otro, por lo que se tendrán que actualizar los padrones.

Por Leticia Ríos