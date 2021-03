Acuerdo por la Democracia: ¿En qué consiste la convocatoria de AMLO y qué dijeron los gobernadores?

Como se mencionó desde finales del 2020, este año será especial en la vida política del país, pues se celebrarán elecciones el próximo 6 de junio para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país. Ante este evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador convoco a un Acuerdo Nacional por la Democracia con la finalidad de garantizar unas elecciones limpias.

Este martes, 22 gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se adhirieron a la propuesta del mandatario bajó algunas condiciones que involucran los temas de salud, economía y educación en el país.

¿De qué trata el Acuerdo Nacional por la Democracia?

El tabasqueño explicó esta duda ante medios de comunicación, a través de su conferencia de prensa. Detalló que este Acuerdo Nacional por la Democracia servirá para que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se falsifiquen las actas y que no se condicionen los programas sociales.

¿Qué dijeron sus opositores?

A través de un comunicado, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) planteó 3 puntos fundamentales para la reactivación de la salud, economía y educación en el país.

"Hoy planteamos públicamente al presidente enfocarnos en las personas como prioridad, dijo la GOAN en su cuenta de Twitter"

Acelerar y concluir con la vacunación de médicos y adultos mayores Incluir a los maestros en este Plan Nacional de Vacunación para un pronto regreso a clases. Incorporar también al personal del sector turístico ante la proximidad del periodo vacacional.

La GOAN referendó su disposición a coordinarse con las instancias del Gobierno Federal en beneficio de las familias mexicanas.

