¿Qué gobernadores se unieron ya al Acuerdo Nacional por la Democracia de AMLO?

El pasado martes 23 de febrero, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó la propuesta a los gobernadores de los estados y a la Jefa de Gobierno de la CDMX de firmar el “Acuerdo Nacional por la Democracia”, el cual consiste en la no intervención de sus administraciones en las próximas elecciones.

El presidente López Obrador, señaló que enviaría un documento a los gobernadores y a la jefa de gobierno de la CDMX, en el que se detallan las acciones que tienen que evitar durante el proceso electoral.

“Les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a los tramposos o “mapaches” electorales; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas prácticas ilegales y antidemócratas”, se puede leer en el documento.

¿Qué gobernadores se han unido al Acuerdo Nacional por la Democracia?

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, fue el primero en adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia por el presidente y se reunió personalmente con el presidente para expresarle su decisión.

Por su parte, el gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, expresó a través de redes sociales que se unía al Acuerdo Nacional por la Democracia.

“Tenga usted la seguridad y confianza que actuaremos con estricto apego a la Ley, velando por la observancia irrestricta de los principios constitucionales que están en la base de los procesos electorales transparentes, a fin de garantizar que se cumpla y respete plenamente la voluntad de los tabasqueños”, escribió el gobernador López Hernández.

El gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, respondió favorablemente al llamado del presidente de la República mexicana de adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia.

“En respuesta a la carta que usted nos ha dirigido a la gobernadora, jefa de gobierno y gobernadores de los estrados para establecer un Acuerdo Nacional por la Democracia con miras a las próximas elecciones, expreso por este medio mi respaldo a su convocatoria”, escribió Carreras López en una carta dirigida al presidente.

El viernes 26 de febrero, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, anunció a través de sus redes sociales que se sumó al Acuerdo Nacional en favor de la Democracia.

“El gobierno del estado de Hidalgo es ejemplo de coordinación con el gobierno federal y este exhorto del Presidente para fortalecer la democracia no será la excepción”, escribió el gobernador.

Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista aceptaron la petición del mandatario para firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia. Sin embargo, pidieron que este pacto que busca transparencia en la jornada electoral sea firmado bajo la autoridad del Instituto Nacional Electoral (INE).

Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes); Javier Corral Jurado (Chihuahua); Miguel Ángel Riquelme Solís (Coahuila); José Ignacio Peralta Sánchez (Colima), José Rosas Aispuro (Durango), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato), Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco), Silvano Aureoles Conejo (Michoacán); Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León) y Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) son los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista.

Este domingo 28 de febrero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y seis gobernadores más anunciaron en conferencia de prensa que se adhieren el Acuerdo Nacional por la Democracia convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Jaime Bonilla, gobernador de Baja California; Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas; Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla; Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz y Adán Augusto López Hernández gobernador de Tabasco, se unieron en bloque al Acuerdo Nacional por la Democracia.

“Nos comprometemos a que en esta Cuarta Transformación de la vida pública de México de la cual orgullosamente formamos parte, actuaremos, como hasta ahora lo hemos hecho, para que en nuestro México quede en el oscuro pasado, los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales”, se lee en el documento que enviaron al presidente.

De igual manera, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, manifestó su adhesión al acuerdo nacional en favor de la democracia propuesto en días pasados por el presidente de la república.

“Cuente con que mi gobierno será respetuoso de la ley y generará una condición imparcial y de igualdad para todos los candidatos a los distintos puestos de representación, me sumo al acuerdo nacional en favor de la democracia que usted ha planteado”, mencionó este domingo el gobernador de Zacatecas.

Se espera que en los próximos días se adhieran más gobernadores al Acuerdo Nacional por la Democracia.

CBC