Ubican cabaña donde inició el incendio en Arteaga; así comenzó el fuego 

El incendio en la Sierra de Arteaga se habría iniciado en una cabaña de descanso del paraje “La Pinalosa”, de acuerdo con las investigaciones que se han hecho hasta el momento. Se presume que el fuego comenzó por la brasa de un carbón que estaba en el suelo. El lunes pasado, un grupo de turistas habría hecho una carne asada en el inmueble.

Según la investigación, el personal de limpieza tiró el carbón al suelo –pensando que ya sólo quedaban cenizas–, sin embargo, un trozo aún ardía. El fuego se propagó rápido por el lugar, debido a que la hierba está seca y por la gruesa capa de hojarasca que se encuentra en esta zona serrana. Las llamas comenzaron a quemar la zona: el fuego arrasó con 2 mil hectáreas del lugar, de acuerdo con El Universal.

Un grupo de especialistas, encabezados por Gerardo Márquez Guevara, informó que el lugar fue localizado en el paraje “La Pinalosa” del Cañón de Rancho Nuevo, cerca de “Los Lirios”.

"No hay ninguna intención dolosa en este evento y en caso de que se tuviera que judicializar quedaría hasta el momento como un delito contra el ecosistema de carácter culposo", agregó.

Hasta 20 años de prisión a responsables de incendio en Coahuila

Según la investigación, la cabaña fue rentada el pasado fin de semana y los turistas se retiraron el lunes. La propiedad se localiza aproximadamente a 10 kilómetros de Los Lirios.

Incendios en México

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), hasta el último corte en el país (21 de marzo) se tenían registrados 41 incendios forestales en diferentes puntos del territorio nacional. En un comunicado, el organismo detalló que alrededor de mil 967 personas trabajan para controlar el fuego que se presentó en 14 estados.

En este sentido, la Comisión hizo un llamado a la población para que no use fuego en zonas forestales y colindantes: se pronostican altas temperaturas, poca precipitación y vientos fuertes. Según los reportes, hasta las 11:00 horas del pasado domingo, la superficie afectada es de 10,105.25 ha. Mientras tanto, se informó que siete incendios ya se han liquidado (es decir, no representan un riesgo de propagación del fuego).

égm