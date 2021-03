Personal administrativo del IMSS Zacatecas exige ser vacunado contra Covid-19

Ante el constante contacto con derechohabientes sin los filtros necesarios, el personal administrativo de la Unidad de Medicina Familiar No.57 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestó para exigir la aplicación de la vacuna contra Covid-19.

En un paro de labores exclusivamente en las áreas administrativas, los trabajadores comentaron buscan ser tomados en cuenta para la inmunización debido a que se encuentran en constante riesgo al no tener los filtros necesarios para evitar contagios por este nuevo coronavirus.

De manera anónima, los manifestantes expusieron que hace tres semanas se entregó un escrito a los directivos para recibir la vacuna, sin embargo, esta no ha tenido respuesta, “ya son tres semanas de ese escrito, y como no se nos ha considerado y no hemos tenido ninguna respuesta decidimos hacer esta acción, porque ahora si lo que pedimos es que se nos vacune porque tenemos mucho riesgo, hay un filtro para los médicos donde no entra ningún positivo, pero para el área administrativa no hay ningún filtro por firmas, documentos, farmacias “ comentaron.

Detallaron que son alrededor de 35 a 40 personas del área administrativa que exigen el biológico, ya que ha habido contagios entre el personal, donde incluso trabajadores se han reinfectado por Covid-19. Pese a que el personal administrativo aún no está considerado para la aplicación de la vacuna, los manifestantes comentaron que tienen conocimiento que de otras clínicas se han vacunado, por ello realizaron el paro de labores.

Por su parte el Secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, explicó que desde la federación no se ha aceptado la aplicación del biológico en el personal administrativo, sino que se avance en la primer y segunda línea del personal médico, donde han visto una disminución de contagios ya que pasaron de 290 a 12 o 13 personas infectadas.

