PAN alista denuncia contra Morena por uso de vacuna COVID-19 con fines electorales

Senadores del PAN anunciaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Morena por usar a la aplicación de la vacuna contra el coronavirus con fines electorales.

En conferencia de prensa, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) señaló a la dirigencia de Morena de mentir en un spot donde afirma que han donado el 50 por ciento de sus prerrogativas para destinar esos recursos a la compra de vacunas anti Covid-19.

“Se está usando la vacunación, la necesidad de la necesidad gente con usos electorales. El gobierno no ha sabido generar los empleos que se requieren. No cabe duda que, para ellos, prometer no empobrece”, señaló.