Enrique Alfaro viajará a CDMX para atender desabasto de agua en Guadalajara

Para retomar el compromiso que hizo recientemente durante su visita a Jalisco el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de la entidad, viajó a la Ciudad de México para abordar la necesidad urgente del saneamiento del Río Verde y garantizar el abasto de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara.

Alfaro Ramírez dijo que será prioritario el retomar el tema de las obras pendientes que desde hace dos años se tienen en pausa y que podrían ser la única opción real para garantizar el abasto en la zona metropolitana en donde se aproveche el agua del Río Verde y que ha afectado ya a miles de personas y que si no se actúa a tiempo "puede generar una crisis mayor".

Lázaro Cárdenas Batell, el coordinador de asesores será quien atienda el tema en la Ciudad de México y espera resolver la pausa en el proyecto de la Presa El Zapotillo y el Sistema Derivador del Pulgatorio que garantizaría el abasto en la zona metropolitana.

"No tenemos agua, sino aprovechamos el agua del Río Verde y seguimos con estas discusiones que han tenido lugar los últimos 30 años en Guadalajara con todo mundo opinando y aportando grandes ideas, todo mundo queriendo colgarse medallas, lo que vamos a tener es una crisis de abasto que generaría un problema mayúsculo, lo que tenemos hoy es un desajuste del 15 por ciento en nuestro sistema de operación de abasto de agua potable y si tenemos un mal año en términos de estiaje lo que se puede venir es un problema mayúsculo, hoy está afectado un 10 por ciento de la población, pero el riesgo de que la afectación sea mayor, es enorme".

Insistió que las obras deben terminarse y que el Gobierno Federal deberá concluir lo que le toca, terminar la cortina, obras complementarias y terminar la Presa Purgatorio que está a un 90 por ciento y la Presa de Zapotillo, falta determinar la altura de la cortina y el vertedero.

"Están tirados y enterrados cientos de millones de pesos que no es posible que permanezcan en esas condiciones cuando la Ciudad está sin agua… es voluntad y sobre todo claridad para entender el tamaño del problema que tiene Guadalajara, es un momento en el que después de una discusión tan larga, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones a lo mejor no todos están de acuerdo, pero lo más importante es el interés público, el interés general de una ciudad que si no actuamos a tiempo, va a padecer las consecuencias de este problema el año próximo".

Respecto al costo que representaría el concluir estas obras, expuso que es necesario que la CONAGUA actualice el estatus de la obra, si es que hubo deterioro en este periodo y que se actualicen los presupuestos.

"En la plática que tuve con el Presidente, creo que entendió el tamaño del problema y creo que vamos a retomar de inmediato esta agenda que por muchas razones se tuvo que posponer durante este tiempo y es en mucho sentido lo que explica los problemas que ahora estamos viviendo".

Desabasto de agua en Guadalajara

Respecto a la crisis en el abasto de agua que se tiene en la zona metropolitana de Guadalajara, el mandatario expuso que es un tema que se atiende, y que aún hay desabasto debido a la sequía en la Presa Calderón, que no recibió el agua suficiente el pasado temporal, además del incremento en los patrones de consumo debido a que los jaliscienses estuvieron más en las casas como consecuencia de la pandemia y se consumió un 11 por ciento más del promedio por hogar.

"Estamos trabajando a marchas forzadas, el esfuerzo que estamos haciendo para estabilizar el sistema incluye entre otras acciones el poder garantizar que se deje de usar o sobre explotar el agua que viene por el sistema viejo de Atequiza, lo cual nos estaba generando un problema de presión que nos ha dificultado la presión de la red, lo que puedo decirles es que estamos concentrados y metidos en eso", expresó.

Por Mayeli Mariscal

