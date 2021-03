Guerrero NO presentó SISMO este sábado por la mañana: Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que en el estado no se ha registrado un sismo en los últimos minutos. Esta aclaración surge después de que en la Ciudad de México se activara la Alerta Sísmica este sábado por la mañana, causando el pánico entre los capitalinos pues es la segunda vez que se escucha en menos de 24 horas.

El mandatario estatal dijo que hasta antes de las 9:00 de la mañana no había registro de algún movimiento telúrico en la entidad. Explicó que consultará con las autoridades pertinentes si se presentó algún fenómeno de esta naturaleza y aclaró que hay en el estado hay microsismos que no generan la activación de la alerta.

No he sentido la sensación de que tiemble en los últimos minutos. Lo voy a revisar, pero estoy seguro que no y si sí, no ameritó la sensación, porque en ocasiones hay muchos sismos en un día y ni siquiera se sienten.