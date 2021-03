¿Puedes sobrevivir con 50% de tu sueldo? Consejos para sobrellevar la pandemia

Si en la empresa en la que trabajas se vive una crisis económica que obligó a disminuir el sueldo de los colaboradores para mantenerse en la pandemia de Covid-19 ¿qué puedes hacer para sobrevivir con un 50% de percepciones monetarias?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 91% de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) reportó una disminución de ingresos en lo que va de la pandemia poniendo en riesgo su operatividad.

Muchas familias se enfrentan al reto de desarrollar la vida con menos percepciones salariales, el doctor en Economía Mario Borghino, en entrevista con El Heraldo de México, explica que el primer paso es aceptar la realidad y pensar en opciones para completar los gastos. ¡Vivir en economía de guerra!

“Es economía de guerra: no tomas refrescos, no sales de paseo, no compras ropa y accesorios que no necesitas. No puedes centrarte en analizar que vives con la mitad de sueldo porque te deprimes, ¡esa no es la solución! El subdesarrollo es el pensamiento emocional, el desarrollo es el pensamiento lógico. El pensamiento inteligente es buscar cinco alternativas para compensar ese 50% que no tengo. Pero tengo un 50% para alimentarme”.

Hay otras familias que están enfrentando desempleo de uno, dos o todos los miembros. En lugar de caer en depresión hay que ser creativos, la crisis crea oportunidades, recuerda Borghino, también escritor de libros como: El Arte de Hacer dinero, El Arte de Innovar para no morir y Los Paranoicos se salvan.

“Muchos mexicanos estaban en una situación estable, de pronto, pasaron al mundo transitorio, inestable, de corto plazo. Entonces el cerebro tiene que operar de forma distinta, debe de pasar al mundo de la creación, pasar del mundo de lo predecible a vivir al mundo de lo impredecible permanentemente. La impredecibilidad es donde todos vamos a vivir de hoy en adelante. No estamos en la época de un cambio, sino en un completo cambio de época. Una persona debe aprender a pensar, tienes la mitad del sueldo, te tienes que adaptar y punto. Tu mente racional debe crear cómo completar para tus necesidades. La actitud de los paranoicos es pensar en el problema, pensar en lo peor y regresar para crear mecanismos de protección para que el problema no te dañe o sea lo menos posible”, añadió.

El especialista en Economía confía en que México vivirá una explosión creativa durante este año y la post-pandemia, muchos jóvenes encontrarán soluciones tecnológicas a conflictos laborales y sanitarios que se enfrentan en el país.

“La solución está en la mente, en la forma en que tú piensas en cómo generar más ingresos. Un joven español lo botaron del trabajo, se quedó en cero, pero la mente la instaló en resolver un problema. No te instalas revolcándote en el dolor. Él sabía que era bueno haciendo pan, y se le ocurrió vender pan congelado, ahora gana el triple de lo que percibía como empleado”.

Por Adriana Luna

