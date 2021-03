Fuerza por México y PT presentan a sus candidatas por la gubernatura de Colima

Este martes, las ahora candidatas por la gubernatura de Colima, Claudia Yáñez Centeno de Fuerza por México y Aurora Cruz Alcaraz del Partido del Trabajo fueron registradas por sus respectivos partidos ante Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) para participar en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio.

Ante los consejeros del IEE, Yáñez Centeno reconoció el esfuerzo de organización que ha desplegado el instituto, para garantizar que este proceso electoral se desarrolle con igualdad y limpieza, en el contexto de pandemia.

“La situación atípica derivada de la pandemia de Covid-19, plantea nuevos desafíos y obliga a explorar estrategias diferentes e innovadoras para hacer campaña”, expresó.

La diputada se dijo segura de estar a la altura de las circunstancias para contender en estas elecciones, e indicó que con la ayuda de sus seguidores saldrán fortalecidos.

Agradeció además por su apoyo y confianza, al partido Fuerza por México el cual, dijo, es una institución política moderna, joven, fresca y con nuevas ideas.

Asimismo indicó que es un partido que no cuenta con grupos e individuos, ya que su fuerza está en toda la gente, como bien lo apuntó su presidente nacional, Gerardo Islas.

“Y aquí estoy, con la frente en alto, representando a este partido con todas las fuerzas”, manifestó la aspirante de FxM.

Finalmente, ante sus seguidores, afuera del IEE, Yáñez Centeno se comprometió a no fallarles y a lograr el cambio para Colima.

“Ustedes saben que yo no me puedo callar y, vamos con todo, nos vamos a pintar de rosa, el color rosa va a mover a Colima y cuando llegue el tiempo vamos a iniciar con nuestra campaña y vamos a decir nuestras propuestas”, se comprometió.

Posteriormente, en rueda de prensa conjunta con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Gerardo Islas, dieron a conocer que las deudas de quién haya perdido su empleo por Covid-19, serán condonadas si Yáñez gana la gubernatura.

Asimismo dijo que no permitirán agravios a mujeres, que las violenten, abusos sexuales, o que haya quien no pague pensión, tras mencionar que al corte de hoy se tiene en el país más de 670 mujeres aspirantes a puestos populares.

El PT en Colima registra a Aurora Cruz como su candidata a la gubernatura

El Partido del Trabajo presentó esta tarde ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), a Aurora Ileana Cruz Alcaraz, quien será candidata a la gubernatura de Colima por dicho partido, cuyo nombre fue dado a conocer hasta ese momento.

Después de la declinación del líder del partido y senador Joel Padilla Peña, como aspirante a dicha candidatura, se dio a conocer que sería una mujer a quien postularían en este estado, de acuerdo con la indicación de la coordinación nacional del PT.

Cruz Alcaraz manifestó ante sus seguidores que este año es de la mujer y aseguró que hay una gran cantidad de compañeras con capacidad y habilidades para lograr el cambio que el estado necesita.

“Al igual que yo, hay más compañeras con capacidad y habilidades y convencidas de un cambio, vamos a trabajar por una transformación de Colima. Estoy convencida de que este es el año de la mujer, estoy convencida de que es el año de mostrar nuestra fuerza y con esa misma convicción es que hoy me muestro aquí partícipe de ello”, manifestó.

Frente a sus seguidores, quienes entre porras festejaban que ya tenían candidata, Cruz Alcaraz agradeció a Dios por esta oportunidad y aseguró que junto con el Partido del Trabajo van a llegar a buen puerto.

De igual forma, lamentó la inseguridad que se vive en Colima, así como las oportunidades que sus ciudadanos han perdido por las decisiones de sus dirigentes.

“Amo a Colima, amo a mi familia, amo a mi hija, y me duele ver cómo es que los jóvenes desaparecen, cómo es que hombres pierden su trabajo y les es difícil encontrar una nueva opción para vivir”, expresó.

“Me duele ver cómo es que las mujeres tienen que salir a trabajar y no tienen un lugar donde dejar a sus hijos. Me duele ver cómo los adultos mayores. Son olvidados, no tienen un cariño, no tienen un cuidado”,

Por último, agradeció al PT por haberle dado trabajo y a sus dirigente por darle la oportunidad de encabezar este proyecto, por lo que aseguró que al igual que con ella, dicha institución está de lado de los colimenses.

Por Martha de la Torre

