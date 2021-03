Impiden registro de candidata de RSP a la gubernatura de Sinaloa

Por considerar que habían violentado sus derechos políticos y vendido la candidatura, las exprecandidatas Lucila Ayala de Moreschi y Ramona Rocha Corrales, impidieron el acceso a Yolanda Yadira Cabrera Peraza, quien fue designada por Redes Sociales Progresistas como su candidata a la gubernatura de Sinaloa.

Ambas mujeres, acompañadas de un par de personas, bloquearon la entrada principal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), para no permitir que se llevara a cabo el registro, y sostuvieron un acalorado diálogo con Rosa Elvira Ceballos, dirigente estatal de RSP, hasta llegar a los empujones.

Ayala de Moreschi acusó a Fernando González Sánchez, dirigente nacional de Redes Sociales Progresistas, de presuntamente haberle vendido la candidatura a Quirino Ordaz Coppel, para que ella no fuera la candidata.

Dijo que fue invitada directamente por Ceballos, quien le aseguró que sería la candidata, incluso en eventos del partido le sentaron en la mesa del presídium y la invitaron a decir discursos, por lo que solicitó una licencia de tres meses a su cargo como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Tensión a las afueras del IEES

Al llegar al IEES, Yolanda Cabrera fue interceptada por las exprecandidatas, quienes le pidieron que no se registrara, y no se prestara al juego de Fernando González; pero, además, por el hecho de ser mujer, no se prestara para afectar los derechos de otras mujeres.

De acuerdo con la líder de RSP en Sinaloa, las tres mujeres cumplieron con el registro, y el partido, en asamblea de la Comisión Política Nacional, aprobó por unanimidad la candidatura de Cabrera Peraza.

Al ver que era imposible ingresar al instituto electoral, a donde habían hecho cita a las 14:00 horas para hacer el registro formal, la candidata designada y la dirigente del partido se retiraron, y dijeron que volverían cuando hubiera condiciones para cumplir con este trámite.

