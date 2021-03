Casi 40 mil adultos mayores completan vacunación

Los adultos mayores que recibieron la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V aseguraron sentirse más seguros ante el COVID-19, pero reconocieron que no es momento de romper el distanciamiento social, pues mucha gente aún no está protegida.

“Ya no voy estar con la angustia de que me pudiera dar el virus y contagiar a mis familiares”, dijo Andrea Colín de 73 años, habitante de la alcaldía Iztacalco.

Al tener su esquema de vacunación completo, consideró que por fin podrá ir a comprar algunas cosas a la tienda o incluso poder visitar algún familiar.

"Espero ya no tener que estar tan encerrada en mi casa, que no podía salir a comprar lo básico", añadió.

Andrea acudió ayer al Palacio de los Deportes para su segunda dosis, lo mismo que el señor Pedro Díaz, de 62 años, quien contó que la vacunación no significa permiso para volver a hacer reuniones ni vacacionar en Semana Santa.

“Eso es lo peligroso, si la gente no se cuida, de nada servirá el dinero invertido en las vacunas”, agregó don Pedro.

El enfermero Hugo Pantoja, quien forma parte de las células de vacunación, recordó que la protección de la vacuna no es de 100 por ciento y "por eso la recomendación es que no se confíen de querer hacer todas sus actividades como antes de la pandemia, no hay que bajar la guardia”.

Ayer 20 mil 917 personas recibieron la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y el miércoles, 18 mil 616 para un total de 39 mil 533 durante los dos primeros días de esta fase.

En total, cerca de 200 mil personas en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco de la Ciudad de México serán las primeras en el país en completar su esquema de vacunación.

Por: Gerardo Suárez y Héctor Cervantes

alg