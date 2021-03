Personas con alergias graves no deben ponerse la vacuna de Pfizer, las demás no tienen problema: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que todas las personas que tengan un historial de alergias graves podrán vacunarse contra el Covid-19, siempre y cuando no le apliquen la de Pfizer-BioNTech debido a que tiene una contraindicación con esta condición.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el funcionario federal explicó que durante los ensayos clínicos con las fórmulas: Sputnik V, Cansino, Sinovac y AstraZeneca no hallaron riesgo en personas con alergias graves.

"La vacuna de Pfizer tiene una contraindicación de usos con historia de alergia grave, las demás no tienen esa contraindicación. En los ensayos clínicos no se encontró un riesgo aumentado de alergia a la vacuna en personas con historia de alergia, pero en la de Pfizer sí", detalló López-Gatell desde Palacio Nacional.

¿Quiénes más pueden vacunarse?

Como se mencionó casi desde el inicio de la pandemia, las enfermedades crónicas en una persona la convierten en parte de la población vulnerable frente al SARS-CoV-2. En esta ocasión López-Gatell lo reiteró y tras un año, con varias vacunas al alcance, pidió que se apliquen la dosis.

Comentó que existe una inquietud sobre la vacuna, que podría caerle mal a este tipo de personas, pero lo desmintió: "La respuesta es no, el tener estas comorbilidades no aumenta el riesgo de un ESAVI, no aumenta el riesgo de que tenga un daño a asociado con el proceso de vacunación".

Cifras del Covid-19 en México

La tarde de este jueves José Luis Alomía, director general de Epidemiología, actualizó la cifra de la pandemia del Covid-19 en México. Explicó que al corte de este jueves 18 de marzo el número de decesos llegó a 196 mil 606. Asimismo, las personas recuperadas son un millón 724 mil 794.

lhp

