Quintana Roo: ¿Qué dijeron las autoridades por los argentinos contagiados de Covid-19?

El gobierno de Quintana Roo aseguró que cuenta con todos los protocolos sanitarios para garantizar la protección de los turistas que llegan al estado debido a la pandemia por Covid-19 que aqueja a todo el mundo.

Respecto a la reciente polémica en que se han visto envueltas las autoridades estatales y municipales por un contagio masivo entre estudiantes argentinos que estuvieron recientemente en las playas de Cancún como parte de un viaje de graduación y que derivó en restricciones de viaje para quienes viajan desde ese destino rumbo a Argentina, las autoridades indicaron que se está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de los visitantes.

El gobierno estatal informó que “se han desarrollado una serie de protocolos y de mecanismos para garantizar la protección y la prevención sanitaria de los residentes, trabajadores, proveedores y turistas”, respecto a las pruebas PCR que se llevan a cabo en el estado, se informó lo siguiente:

“La certeza en una prueba PCR se encuentra relacionada con las fechas posibles de contagio y la carga viral que tenga en el momento de la aplicación de la prueba de la persona, por ello si son pocos días del posible contagio, es viable que se dé una prueba negativa o denominada “falso negativo” y que unos días después, esta misma persona, refleje el resultado positivo, esta es una posibilidad respecto a las pruebas que se mencionan que fueron aplicadas en Quintana Roo, y que unos días después reflejaron resultados positivos”.

Y finalizaron diciendo que “ha desarrollado una serie de protocolos y de mecanismos para garantizar la protección y la prevención sanitaria de los residentes, trabajadores, proveedores y turistas… no todas las personas que nos visitan permanecen dentro de las instalaciones certificadas y no necesariamente en todo momento se respetan” las medidas sanitarias. Por lo que esperamos de los turistas que nos visitan una gran corresponsabilidad en mantener todos los hábitos que nos mantengan protegidos y les invitamos en todo momento a respetarlos".

La polémica por el viaje y los contagios

De acuerdo con información de diversos medios, el viaje de egresados a México fue realizado por 149 personas y al regresar a la Argentina se les realizó una prueba de antígenos y como resultado al menos 74 resultaron positivos al virus de Covid-19.

Por su parte, el gobierno argentino emitió un comunicado en el que recomienda no viajar al exterior de no ser necesario y detalló que previo a realizar un viaje se deberá presentar una prueba PRC negativa, la cual debe tener una vigencia no mayor a 72 horas previas al embarque.

BAR