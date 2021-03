Argentinos festejan graduación en Cancún y vuelven enfermos de Covid-19

Luego de realizar un viaje de egresados a las playas de Cancún, en el caribe mexicano, 44 adolescentes regresaron a Argentina contagiados de Covid-19 por lo que el gobierno de esta nación hizo un llamado a sus ciudadanos para no viajar al exterior si no es por motivos esenciales.

De acuerdo con información de diversos medios locales, el viaje de egresados a México fue realizado por 149 personas y al regresar al país se les realizó una prueba de antígenos y como resultado 44 resultaron positivos al virus de Covid-19.

Por su parte, el gobierno argentino emitió un comunicado en el recomienda no viajar al exterior de no ser necesario y detalló que previo a realizar un viaje se deberá presentar una prueba PRC negativa, la cual debe tener una vigencia no mayor a 72 horas previas al embarque.

“El ministerio de Salud de la Nación ratificó la recomendación de evitar los viajes al exterior por motivos no esenciales, ante el riesgo de transmisión en nuestro país de las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 que circulan a nivel internacional”, señaló el gobierno argentino en un comunicado.

Reducen frecuencia de vuelos

El Gobierno argentino extendió hasta el 9 de abril las medidas de distanciamiento social preventivas y obligatorias por la pandemia de covid-19, que incluyen mayores restricciones a los vuelos internacionales provenientes de diversos países para prevenir nuevos contagios.

De acuerdo con un boletín emitido por el gobierno argentino mantendrá la reducción de 30% las frecuencias aéreas a México y Europa.

También se anunció la reducción de 30% las frecuencias de vuelos procedentes de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Chile, 20% las frecuencias con Brasil, y un 10% las frecuencias con Estados Unidos.

Argentina reportó el pasado viernes 7 mil 849 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que la cifra total de positivos se elevó a 2 millones 185 mil 747 casos. En cuanto a decesos la cifra asciende a 53 mil 578 muertes, 86 de ellas en las últimas 24 horas.

CBC