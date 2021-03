¡A rodar! Paseo Dominical “Muévete en Bici” regresa y esto es lo que debes saber

El Paseo Dominical “Muévete en Bici”, que organiza la Secretaría de Movilidad (Semovi), regresa a la Ciudad de México, tras casi un año de estar suspendido por la emergencia sanitaria a causa de la Covid-19.

En el marco del Día Internacional de las Ciclovías Recreativas, el cual se celebra el 14 de marzo, reinicia sus actividades con una ruta de 23 kilómetros en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

En videoconferencia de prensa, la la Directora General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la Semovi, María Fernanda Rivera, enfatizó que no habrá préstamo de bicicletas.

“Por el momento no tendremos actividades adicionales, vamos a tener sólo la ruta de 23 kilómetros (...) no habrá préstamo de bicicletas, estamos recomendando que todas las personas puedan acudir con su propia bicicleta y en este caso no tendremos actividades que puedan generar un tipo de aglomeración”, dijo, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La ruta estará abierta a ciclistas, personas corredoras, patinadoras y peatonas de 08:00 a 14:00 horas y contará con la supervisión y vigilancia de monitores, supervisores y jefes de ruta así como de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Equipo Vial Radar de esta dependencia y la Secretaría de Salud.

Noticias Relacionadas Marchas CDMX: Conoce las movilizaciones más importantes para este viernes 12 de marzo

El recorrido será por el Paseo de la Reforma, desde Julio Verne hasta Fortuna, en Calzada de Guadalupe y tendrá como puntos de interés la Basílica de Guadalupe, el Monumento a la Revolución, El Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, además de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Contará con medidas de sanidad correspondientes por parte de todo el personal, por lo que se le pide a las y los participantes respetar las indicaciones que se den en cada uno de los cruces

Deben portar obligatoriamente cubrebocas y en los altos de los semáforos mantengan una distancia entre quienes asistan. Del mismo modo, en 12 puntos habrá gel antibacterial para las personas que lo requieran. Se recomienda que se la actividad se desarrolle de manera individual y que, de hacerse de manera grupal, sean cinco personas máximo.

El Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús, Tren Ligero y Cablebús), así como los Sistemas de Metro y Metrobús, permitirán el acceso a sus unidades con bicicletas por ser domingo.

Y los usuarios de ECOBICI podrán hacer uso de cada unidad por 90 minutos sin costo adicional.

Por: Carlos Navarro

alg