Se queja personal de salud en Jalisco por falta de vacunas para este sector

Personal del sistema estatal de salud trabaja bajo protesta porque no hay claridad en el esquema de vacunación, acusan que no se ha completado el esquema para los empleados de la Secretaría de Salud y el OPD Servicios de Salud Jalisco, exigen se aplique el biológico a todos sin importar que no estén en área COVID-19.

Esta exigencia surge porque han fallecido en Jalisco 184 empleados de salud: 86 médicos, 37 del área de enfermería y 61 más de otras áreas, esta última cifra revela la necesidad de que no se haga distinciones en la vacunación, porque de igual manera trabajan bajo riesgo, expuso Lourdes Anguiano, supervisora de Trabajo Social del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME).

“Presidente, Gobernador, Secretario de Salud, director de los Servicios de Salud, solicitamos se aplique la vacuna contra COVID-19 a todos los trabajadores de salud, seguimos en un riesgo latente, cada uno desde su trinchera trabaja por el bien de la población, nos mantenemos al pie del cañón, pero solicitamos reciprocidad de su parte, pues todo usuario que ingresa a nuestras unidades es sospechoso de COVID. Vacuna Programada para todos en Salud Jalisco”, dijo Lourdes Anguiano.

Como símbolo de protesta se colocaron mantas en diversos Centros de Salud en las que se exponen la petición de recibir vacunas.

Decretan diputados un día de lucha contra COVID-19

Cada 13 de marzo en Jalisco se conmemorará como el “Día Estatal de la lucha contra el SARS-CoV-2”, luego de que diputados del Congreso del Estado aprobaran esta efeméride como homenaje al personal de salud que hace frente a la pandemia.

La iniciativa fue presentada por la diputada panista Verónica González Orozco, que fue aprobada por unanimidad en Sesión Ordinaria, esta declaratoria no está acompañada de ningún incentivo para el personal de salud, ni obliga a ninguna institución a realizar algún evento.

“La intención es reconocer a todas las personas que están en la primera línea luchando contra esta enfermedad, nosotros lo vemos de atrás, pero ellos que están ahí en primera línea, exponiendo a sus familias, exponiendo su vida y la de todas las personas que están alrededor de ellos, es más que nada un reconocimiento, que ellos se sientan tomados en cuenta, reconocidos en su labor y lucha”, señaló la diputada Verónica González.

Por Ricardo Gómez