Colima: Suspende gobernador corte de agua en la capital hasta nuevo aviso

El corte en el suministro de agua que se tenía previsto por Ciapavoc para es fin de semana fue suspendido hasta nuevo aviso, debido a las quejas de los colimenses, informó el gobernador de la entidad, José Ignacio Peralta Sánchez.

“Me han llovido reclamos por redes sociales, de la gente que me encuentra en la calle; me han mandado cartas, llamadas telefónicas; ha habido todo tipo de reclamos de inconformidad”, informó en entrevista con medios de comunicación.

El mandatario estatal indicó que vislumbró un panorama difícil por este corte total del suministro, durante 5 días, en una ciudad de más de 300 mil habitantes, ya que no solo se trata de las afectaciones en el hogar.

Ante dicha situación, el mandatario estatal se comunicó con el director de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, Nicolás Contreras, y en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno le pidió suspender el corte, hasta que se presente un plan para hacerlo de forma ordenada.

“Algo bien hecho, no simplemente cerrar la llave y que el costo de la medida lo pague la población”, expuso el mandatario estatal y aclaró que no sabe si el corte se dará dentro de algunas semanas o meses.

Sin embargo reconoció que dicho corte es importante, en particular porque ya son 29 años de vida del sistema de suministro de agua, en los que nunca se le ha dado mantenimiento mayor como el que se había programado, lo que podría derivar en dejar a la ciudad sin agua varios meses, según advirtió el propio organismo.

“Hay parte de la infraestructura que ya tiene muchos años, hay daños, acuérdense también que Colima es una zona sísmica, en algunos puntos puede haber hasta fracturas, desgaste. Las reparaciones que se tienen que hacer son reales, son estructurales, hay fugas importantes que debemos detener”, sentenció.

Por Martha de la Torre.

brc