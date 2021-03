Profesor incita a torturar mujeres y asegura que "Si mueren, es por algo": VIDEO

En redes sociales se hizo viral un video en el que un profesor de la UNAM incita a torturar a las mujeres y asegura que los feminicidios se dan porque ellas se lo buscan.

Esto sucedió a través de un video de TikTok en el que se escucha al profesor Genaro Castro Flores, de la Facultad de Contaduría y Administración, opinando sobre los feminicidios y las mujeres que protestan.

En el video se escucha cuando le dice a sus alumnos que toman la clase en línea, que no sabe por qué no detienen a las mujeres que protestan. Según él, no le importaría estar en la cárcel, con tal de averiguar si protestan porque alguien les paga. Lo peor es que considera la tortura como una opción, misma que él aplicaría, según lo que cuenta.

El profesor cuestionó las protestas de las mujeres

FOTO: El Heraldo de México

"Una brigadita secreta"

Los gobiernos no sé qué hacen, pero yo una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me la llevo. Las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda, explica el docente en el video.

Más adelante en la clase, también expresó que a las mujeres no las asesinan porque sí, sino porque ellas se lo buscan. Castro Flores dijo que "Si mueren es por algo, no es porque digan vamos a matar a diez mujeres ahorita. El que anda mal termina mal”, aseguró.

El video se volvió viral y se llenó de comentarios que condenan las declaraciones del profesor. También exigen que la institución educativa lo despida y así dejar un mensaje claro sobre la violencia contra las mujeres. Hasta el momento, la universidad no se ha pronunciado al respecto.

