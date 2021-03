Gobierno de CDMX investiga uso de gas lacrimógeno en protestas de 8M: asegura Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se investiga si se usó gas lacrimógeno durante las protestas del 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, en la Ciudad de México.

Sin embargo, reiteró que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local no lo usaron, a pesar de los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil.

“No vino de la Policía de la Ciudad de México, pero además les pido a ustedes que revisen otros lugares del mundo donde se usa gas lacrimógeno; ¿qué es lo que ocurre en esas circunstancias? No podrían haber permanecido las personas en el Zócalo de la Ciudad, o sea, no... tiene un impacto el gas lacrimógeno que no se vio en ese lugar.

“Hubo varias personas que dijeron que había ciertos gases que no estaban, que no se habían utilizado; y en todo caso, se está haciendo la investigación, pero no provino de la Policía de la Ciudad de México, lo que usó la Policía fueron extintores que, en algún momento, eran los gases que se veían, pero era porque los estaban incendiando, sencillamente se estaban defendiendo frente al fuego que les estaban prendiendo en distintos momentos”, afirmó en videoconferencia de prensa, tras la entrega de la ampliación de la Línea 3 del Metrobús.

Durante las movilizaciones del lunes pasado, manifestantes, así como organizaciones de la sociedad civil, reclamaron el supuesto uso del gas.

Por: Carlos Navarro