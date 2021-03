Continúa rastreo de personal de primera línea para vacunación contra COVID-19

El director general de epidemiología, José Luis Alomía aseguró que continúa la búsqueda de trabajadores de la salud en primera línea de atención a la epidemia de COVID-19 para su vacunación.

En conferencia explicó que al arranque de la vacunación fue fácil ubicar a los trabajadores sanitarios en primera línea de batalla porque las autoridades se enfocaron en inmunizar a aquellos que están en los hospitales COVID.

Sin embargo, después se han encontrado retos para ubicar a trabajadores que también atienden directamente casos de SARS-CoV-2, pero que están en unidades de primer nivel de atención como los centros de salud, o en servicios prehospitalarios, por ejemplo el personal que opera ambulancias de traslados entre los domicilios particulares y los hospitales o entre unidades médicas.

Alomía Zegarra añadió que también se ha rastreado a personal que está en primera linea de atención, pero que pertenece "a otras unidades médicas no identificadas al principio, ese es el trabajo arduo de las últimas semanas de poder identificar e invitar a vacunar a este personal".

Hasta ahora poco más de 755 mil trabajadores de la salud que combaten la pandemia han recibido la primera dosis de Vacunación y 75 por ciento de esta cifra ya completó su esquema con la segunda dosis.

Sin embargo, el director general de epidemiología dijo que este grupo de profesionales de la salud asciende aproximadamente a un millón de personas.

"Mientras no se termine de vacunar al 100 por ciento del personal de primera línea, tanto en su primera y en su segunda dosis, todavía no se puede empezar, al menos no de forma importante o dirigida, con los demás grupos de la población", comentó.

El Heraldo de México público en su versión impresa de este lunes que la vacunación para los trabajadores sanitarios que atienden casos de coronavirus se rezagó pues no se concluyó en febrero como estaba previsto en la Política Nacional de Vacunación.

Tampoco ha empezado la inmunización al resto de los profesionales de la salud, fase contemplada para las dos primeras semanas de febrero.

Por: Gerardo Suárez

