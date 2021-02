Sputnik V es eficaz en 91%

La vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia de 91.8 por ciento en personas mayores de 60 años, por lo que es segura y puede ser aplicada a los adultos mayores.

Por la tarde, la Cofepris autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, informó el subsecretario Hugo López-Gatell.

El funcionario dio a conocer la decisión del organismo regulador en materia sanitaria.

"Por lo tanto, existe ya la oportunidad de que se importe y se aplique esta vacuna", explicó.

La empresa estatal mexicana Birmex hizo la solicitud de autorización del uso de emergencia, que le fue otorgada en representación del Fondo Ruso de Inversión Directa.

En la mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó los resultados del ensayo clínico fase 3 de Sputnik V, publicados en la revista especializada Lancet, con lo que diluye la especulación de la supuesta poca efectividad.

“Se está publicando en la prestigiada revista científica Lancet, los resultados del ensayo clínico Fase 3 de Sputnik V, la vacuna creada por el Centro Gamaleya de Epidemiología.

Hugo López-Gatell explicó que el compromiso de Rusia es que tan pronto como se tuviera la autorización, el gobierno de ese país firmará el contrato para el suministro de dosis a México.

La apuesta es que sean enviadas hasta 400 mil dosis en un primer embarque en estos días.

López-Gatell agregó que la vacuna es segura, tiene (casi) 92 por ciento de eficacia contra la enfermedad COVID y se puede usar de manera segura, y es eficaz también en personas adultas mayores, explicó el funcionario.

ADULTOS MAYORES, CON RESERVAS

Algunas con ansias y otras con reservas, las personas adultas mayores de la Ciudad de México esperan la vacuna contra el Sars Cov2, aunque algunos manifiestan no querer la rusa Sputnik V.

Personal del Gobierno de la Ciudad de México se ha puesto en contacto con ellas, para hablarles sobre la inoculación y las posibilidades para llevar a cabo la logística.

Guadalupe Gasca indicó que, vía telefónica, se comunicaron con ella para hacerle varias preguntas, entre ellas si le interesaba la vacuna. Aseguró que no tiene miedo, aunque en broma dijo, en un grupo de amigas de whatsapp, que no se dejaría poner la que viene de Rusia.

“No tengo miedo. Ya lo que sea que suene. A una amiga la estaba haciendo repelar porque como estamos en el grupo que nos da ejercicio, ahí nos preguntó y le dije, -sí me dejo vacunar pero que no me pongan la rusa-, y se empezaron a reír”, comentó.

La enfermera jubilada, Esther Ramírez, aseguró que no tiene ninguna duda en aplicarse la vacuna. Precisó que prefiere la de Pfizer y AstraZeneca , mientras que de la vacuna rusa tiene sus dudas, porque hay poca información.

“Yo no quiero una vacuna, que sea para 60 años porque yo tengo 80, lógico, no me va a servir. Yo no tengo miedo a las vacunas porque sé que es un beneficio”, dijo.

Alicia Aguilar Granados de 77, quien aseguró que ya le llamaron hasta en dos ocasiones, indicó que mantiene sus reservas sobre la vacuna, entre otras cosas porque es alérgica a algunos medicamentos.

Argumentó que hay desinformación en torno a la inmunización, por lo que acudirá primero con su doctor para que le explique sobre los posibles riesgos.

“Y lo que voy a hacer, es que ahora que tengo cita con el médico, lo voy a platicar porque soy diabética, ya viejita, y además como no saben ellos qué tipo de vacuna me tocaría a mí y falta tiempo para la buena organización”, explicó.

La señora Ana María Aldana, señaló que junto con su marido Genaro, sí tienen interés en la vacuna, pero aún no se han comunicado con ellos.

Indicó que ya no puede caminar con facilidad, por lo que cuando le llamen, les solicitará que acudan a su domicilio.

Algunas de las preguntas que les hacen a los adultos mayores del gobierno local, cuando se comunican son ¿Cómo se sienten? ¿Si pueden caminar? y ¿Si tienen quien los acompañe?

Coincidieron en que tienen que esperar otra llamada para que les digan el lugar y la hora en que deben acudir para aplicarles la vacuna.

A otras personas se les informó que cuando acudan, antes de inyectarlas, habrá una revisión médica en la que se les preguntará qué enfermedades tienen y qué medicamentos consumen regularmente.

Según la estrategia de vacunación del Gobierno Federal, en febrero iniciará la aplicación a las personas adultas mayores, comenzando por los mayores de 80 años, posteriormente a las personas de 70 a 79 años para cerrar esta etapa con las personas de 60 a 69 años.

Por Francisco Nieto, Gerardo Suárez y Almaquio García

