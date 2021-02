Empresarios constructores exigen pago de adeudos por trabajos en la refinería de Salina Cruz

Empresarios constructores adheridos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) exigen a Petróleos Mexicanos el pago de un adeudo atrasado que asciende a varios millones de pesos por trabajos realizados en la refinería "Antonio Dovalí Jaime" de Salina Cruz, Oaxaca.

Los constructores realizan una protesta pacífica afuera de la refinería sin interrumpir las actividades de la factoría ni de la terminal de almacenamiento de Pemex en Salina Cruz.

Las empresas, la mayoría locales, realizaron trabajos de reparación y mantenimiento a plantas industriales de Pemex en Salina Cruz, algunas desde hace tres años y otras, se les adeuda desde el año pasado, sin que la Paraestatal les dé una respuesta de fecha de pago.

Los manifestantes estacionaron sus camionetas y grúas en la calzada de la refinería y se plantaron afuera de la factoría con pancartas donde demandan al gobierno federal les cumpla a los proveedores y constructores por los servicios prestados.

José Manuel Gómez Aguiar, vicepresidente de Energía de la Delegación Oaxaca de la CMIC, señaló que son 30 empresas las que se encuentran en esta situación.

"Independientemente de las que se encuentran afiliadas, hay empresas que se nos han sumado a las protestas pacíficas porque también están padeciendo las mismas circunstancias que nosotros".

"Hemos recurrido a diferentes conductos y no queremos saltarnos ningún conducto que no sea el adecuado, inicialmente le enviamos un escrito a la gerencia que nos respondió que no está dentro de sus facultades", agregó el empresario.