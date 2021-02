¡Alerta! Fraude de la "patrona" o del "sobre amarillo", nueva forma de extorsión en CDMX

Acaban de extorsionar a la persona que trabaja en mi casa. Yo no estaba. Entregó todas mis cosas. Joyas y dinero.

Esta vez no hay nadie ya que me pueda ayudar.

Nadie.

Si, parece un chiste. Malo. Malísimo.

Estoy al borde de un colapso.@UCS_GCDMX @Claudiashein @AlcaldiaAO