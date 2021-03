Miles de tamaulipecos respaldan al gobernador García Cabeza de Vaca

En apoyo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca miles de personas marcharon, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, las cuales externaron su rechazo a las acusaciones por formuladas por la Fiscalía General de la República.

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado, dijo que las acusaciones en su contra han sido fabricadas para desviar la atención de los verdaderos problemas que vive México.

Y añadió que muestra de ello es que le han negado el derecho de conocer cuáles son estas para defenderse.

Insistió en que los ataques en su contra son una maniobra orquestada desde Palacio Nacional.

Ante las embestidas del Gobierno Federal le podrán seguir atacando, difamando, calumniando “pero que lo sepan y lo sepan bien que aquí nadie se rinde vamos a demostrar vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas”, dijo.

Recalcó que lleva a México y a Tamaulipas en su corazón. “Voy a seguir luchando por Tamaulipas y por mi gente. Vamos a seguir dando la batalla por este gran estado porque sé que no estoy solo cuento con los mejores hombres y mujeres, empresarios, agricultores, comerciantes, profesionistas pero sobre todo los hombres y mujeres que no se rinden”.

Miles ciudadanos de diversos municipios de la zona centro se sumaron a la marcha la cual partió del estadio Marte R. Gómez hasta el Palacio de Gobierno a ellos dijo: “el Gobierno Federal y su partido Morena a través de mentiras, engaños, descalificaciones ilegalidades, fabricaciones pretenden quitar a su gobernador. No se va a permitir. Aquí hay un gobernador y fue puesto por el pueblo de Tamaulipas”.

Continuó diciendo que las acusaciones que se han propagado son parte de una mentira para desviar la atención de los verdaderos problemas que transita México.

“La Federación está fabricando delitos por eso me han ocultado los expedientes una y otra vez para tener el legítimo de derecho de defenderme”.

Soy objeto de una persecución política ordenada, orquestada diseñada desde palacio nacional, subrayó.

Hizo hincapié en que le han fabricado delitos por exigir para Tamaulipas lo que por legítimo derecho le corresponde y por el delito de no someterse ante este gobierno federal . “No me rindo ni me vendo”, recalcó.

Ante una plaza Juárez totalmente llena así como sus calles aledañas el gobernador García Cabeza sostuvo que no engaño a nadie siempre sostuvo que iba a defender a Tamaulipas y a sus gente y eso es lo que ha venido haciendo.

Diputados federales y locales, alcaldes y alcaldesas así como miles de hombres y mujeres de los 43 municipios de Tamaulipas llevaron a cabo la marcha en el primer día caluroso del año y un intenso social.

Al llegar al Palacio de Gobierno salió a la escalinata principal de la sede de Gobierno para agradecer el apoyo y solidaridad de los ciudadanos, y comentó sentirse conmovido por las muestras de afecto que ha recibo durante estos días.

A ellos dijo que es el Gobierno Federal y los de Morena quienes mienten, roban y traicionan pues han sido capaces de cumplir con sus compromisos de campaña mientras que los problemas de México se agravan hundiendo cada vez más en la pobreza al pueblo.

Por José A Hernández

AV