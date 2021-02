Querétaro entre las diez ciudades con mayor potencial económico a nivel mundial

El panista y aspirante a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri, celebró que el Financial Times reconociera a la capital del estado como una de las principales 10 ciudades en el mundo con mayor potencial económico.

El reconocimiento a la ciudad está relacionado con el número de habitantes, por lo que la categoría en la que se encuentra Querétaro está relacionada con ciudades pequeñas o medianas que tienen una población por debajo de los dos millones de habitantes.

Junto con San Luis Potosí, la capital queretana es la única del top diez que corresponde a una ciudad de América, pues las demás son ciudades europeas.

La ciudad de San Luis Potosí, por su parte, se encuentra en el quinto lugar de la lista.

Este ranking fue realizado por la FDI Intelligence con información recolectada de las herramientas en línea especializadas en los mercados de inversión extranjera directa, en los que se analizaron las categorías de potencial económico, entorno amigable para los negocios, rentabilidad y conectividad y capital humano y estilo de vida.

En la publicación es posible ver otras ciudades del mundo como Luxemburgo (Luxemburgo), Sohar (Sultanato de Omán, en África), Gurgaon (India), Zurich (Suiza), Breslavia (Polonia), Amberes (Bélgica), Düsseldorf (Alemania) y Edimburgo (Reino Unido).

“Estas son las noticias que da gusto leer: #Querétaro se encuentra entre las 10 ciudades con más potencial económico a nivel mundial, según “Global Cities of the Future”. Esto es gracias al esfuerzo en conjunto entre ciudadanos y gobierno, que no nos damos por vencidos”, expresó Kuri en su cuenta de Twitter.

El panista tiene una ventaja de 22.7 puntos por encima de sus contrincantes para las próximas elecciones a realizarse el 6 de junio, de acuerdo con información de algunas encuestadoras.





