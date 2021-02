Tamaulipas: a sus 91 años, doña Inés pide no tentar a Dios y cuidarse de la pandemia

A sus 91 años de edad, doña Inés Perales Medina, madrugó este viernes para ser de las primeras personas en hacer fila afuera del CBTIS 105 de Altamira, Tamaulipas y así recibir la vacuna de AstraZeneca, aunque reconoce no temerle al coronavirus, también aseguró que tampoco hay necesidad de “tentar a Dios”.

Los años han provocado que se encuentre en silla de ruedas, pero bien abrigada y usando su cubrebocas, explicó a El Heraldo de México que no sintió ni el piquete, tampoco efectos secundarios, pero sí las ganas de irse a su casa en Infonavit, Fidel Velásquez para tomarse un café y comer tamalitos.

"Vine a vacunarme y no sentí nada, todo bien, sí me gustan las vacunas. Me fue bien, no sentí nada, ni me duele nada. No le tengo miedo (al coronavirus) pero es una orden y hay que acatarla, no hay que tentar a Dios", dijo.

Al igual que muchos adultos mayores, la señora nacida en el año de 1930, madre de nueve hijos, dijo que es necesario que la población se cuide contra el mal que afecta al mundo.

"Yo llegué a las seis de la mañana y en ayunas, ahorita ya vamos a almorzar, ahorita vamos a llegar a comer. A ver que hay. Unos dicen que como quiera se van a morir, pues sí, todos nos vamos a morir pero no hay que tentar a Dios, si hay una orden hay que acatarla", aconsejó la abuelita.

Su hija Francisca Perales, quien a sus 67 años de edad acompañó a su madre a la jornada de vacunación en uno de los nueves puntos desplegados en la zona rural de Altamira, reconoció que su madre se mostró ansiosa y contenta, incluso con mucho ánimo de poder recibir el biológico.

Inés acudió en compañía de su hija Francisca Foto: Carlos Juárez

"Yo también me vacuné y traje a mi mamá porque ella ya estaba lista desde ayer, me dijo nos vamos a ir a vacunar y desde anoche arregló su ropa y todo para en la mañana ser de las primeras", declaró.

Recalcó que poco importaron las bajas temperaturas que dejó el ingreso del frente frío número 36, pues lo único que les interesaba era poder contar con la protección contra el virus Sars-Cov2.

En Tamaulipas se dispusieron de 26 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca, siendo distribuidas en la zona rural de Altamira y otros municipios, donde los adultos mayores han hecho filas desde muy temprano para poder recibir el biológico.

Carlos Juárez

