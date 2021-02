Morena Jalisco busca concretar candidaturas de unidad

Para simplificar el proceso de selección de perfiles a las candidaturas de Morena en Jalisco el delegado electoral para el estado, José Narro Céspedes, expuso que le pedirán a quienes se registraron que reconozcan cuando existe un perfil con mayor fuerza para que desista de sus intenciones y con ello tener la mayor cantidad de candidaturas por la vía de la unidad.

La elección de los candidatos para competir por las alcaldías, diputaciones local y federal en Jalisco por parte de Morena se está complicando por la cantidad de personas que se han inscrito en el proceso de selección, van más de dos mil, Narro Céspedes fue incapaz de precisar cuántos contendientes hay registrados para los municipios de Guadalajara y Zapopan.

“Lo que le estamos pidiendo a los compañeros es que cuando haya candidatos muy fuertes, pues que aceptemos que no es nuestro momento y que nos unamos con la propuesta y proyecto que puede ganar en Jalisco. Vamos a buscar construir un proceso unitario, ya lo estamos haciendo con todos, se está convocando a la unidad”, dijo.

Narro Céspedes sostuvo una reunión con diversos liderazgos del partido en Jalisco, se había informado que tenía como meta apaciguar el ambiente que impera entre sus afiliados y centrarlos en un solo proyecto, negó el también senador por Zacatecas que haya división, pero reconoció que sí hay diferencias.

“Hubo unidad (en la reunión), no hay discrepancias al interior, hay diferencias, pero esas diferencias y lo diferente que tiene cada uno de ellos es lo que enriquece este proyecto de Morena, nos respetamos, los que no están aquí están de acuerdo con los que están aquí. Entre los que no están aquí hay liderazgos importantes, pero reconocen a esta comisión, a esta representación, como la más importante de Morena en el estado”, afirmó.