Naucalpan tendrá que solicitar crédito ante deuda de 3 mil mdp: Angélica Moya Marín

El municipio de Naucalpan enfrenta un “boquete enorme”, con problemas de seguridad, corrupción y un alto endeudamiento que asciende a alrededor de 3 mil millones de pesos, con presupuesto anual proyectado por 4 mil 500 millones de pesos, señaló la alcaldesa electa Angélica Moya Marín.

Destacó que la próxima administración 2022-2024 tendrá que recurrir a la solicitud de un crédito para resolver los problemas financieros del municipio, entre ellos, el pago pendiente de salarios, que el gobierno actual tiene con los trabajadores municipales; y que en algunos casos es de hasta ocho quincenas.

Sin embargo, dijo que será necesario hacer un análisis para definir a cuántos trabajadores se les deben quincenas; así como determinar de los 8 mil trabajadores que tiene el Ayuntamiento, cuántos son de confianza y cuántos sindicalizados.

“La solución es una buena planeación financiera, porque es un hecho que los sueldos estuvieron contemplados en un presupuesto y si no pudieron cumplir con los mismos, fue porque no hubo planeación”...lo que tenemos que hacer con el tema salarios es primero constatar a quién se le debe y a quién no, es un trabajo de nómina, con un análisis muy fino. No vamos a dejar de pagar absolutamente nada a los trabajadores, porque ellos no tienen la culpa de lo que sucedió en esta pésima administración”.