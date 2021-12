Problemas financieros en Edomex no permiten analizar venta de predios para municipios: Jucopo

El Poder Legislativo adelantó que por los tiempos, no se podrá analizar y aprobar la venta de predios a más municipios mexiquenses, para que atiendan sus problemas financieros como públicamente lo han pedido Toluca y Naucalpan.

Cabe recordar que en la recta final de las administraciones salientes, la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal si avalaron la desincorporación de predios a San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero, pero ante resoluciones judiciales por laudos y deudas.



En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura, Maurilio Hernández González, informó que por ahora no han recibido alguna solicitud más.



No obstante, vio complicado el poder aprobarlos, por los tiempos y es que se tendrá la renovación de los ayuntamientos el 1 enero, y se debe cumplir todo un proceso, ya que es el Ejecutivo que debe enviar los proyectos a los diputados.



“Formalmente no han llegado solicitudes, formalmente… se solicitan a través del Ejecutivo, que es quien hace llegar las iniciativas”, apuntó.

A pregunta expresa de los casos de Toluca y Naucalpan, Hernández González admitió que de manera informal han planteado la necesidad de que se les apruebe la propuesta de desincorporar predios para hacer frente a salarios, deudas o laudos.



No obstante, apuntó que estos municipios ni otros han hecho otras solicitudes ante el escenario que enfrentan, pero de llegar los están atendiendo.



“Nosotros no podemos remitirnos únicamente a la intención de solicitar, hay que cubrir todos un procedimiento y a mí me parece no daría”, declaró.



Al seno de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal ya se conoce que la administración saliente de Toluca quiere desincorporar 10 inmuebles para tener ingresos por 83 millones de pesos ante una deuda de mil millones de pesos.



Los lotes baldíos están en las delegaciones Cacalomacan, San Mateo Oxtotitlán, San Mateo Otzacatipan, Santa María Totoltepec, San Pablo Autopan y San Lorenzo, además de la colonia Independencia.



Públicamente, el gobierno de Naucalpan ha expresado que requiere desincorporar el inmueble conocido como “La Victoria”, para pagar salarios y prestaciones.

