Congreso Edomex alargará debate de Paquete Fiscal 2022 a mediados de diciembre

Al no existir alguna definición en torno al Paquete Fiscal 2022 de la entidad, la discusión se alargará después del 15 de diciembre. En Morena cuestionan dos de los cuatro nuevos impuestos y el PRI destaca diálogo con empresarios en dichos gravámenes.

La ley prevé cada año que el proyecto que integra la Ley de Ingreso del Estado, Ley de Ingresos de los Municipios, la Ley de Egresos y la Reforma al Código Financiero, pueda ser discutido y votado hasta el 31 de enero de cada año. De hecho, el de este 2021 se aprobó hasta el 22 de enero.

En este contexto, desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, no descartan que la Comisión de Finanzas Públicas con Planeación y Gasto Público, se declare en sesión permanente y con ello el primer periodo ordinario legislativo no termine.

De hecho, diputados y funcionarios de la Secretaría de Finanzas, esta semana sumarán tres mesas de trabajo en torno al proyecto de presupuesto de la entidad mexiquense.

Por una parte el presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández González, adelantó que no dará para que como lo marca la ley, puedan dictaminar y votar el Paquete Fiscal 2022 el 15 de diciembre, porque no hay acuerdos en nuevos impuestos, deuda pública y crédito a municipios.

En el primer caso, apuntó que están a favor de dos de los cuatro impuestos, que son en el ecológico y casas de empeños. En éstos dijo que van focalizados a un sector.

Caso contrario, advirtió, es con el cedular que deben seguir analizando su costo-beneficio al afecto a los profesionales al ascender el padrón a 500 mil. Aunque a la fecha no han sostenido alguna reunión formal con los empresarios.

En el tema de financiamiento, Hernández González advirtió revisar el monto, que asciende a 9 mil 500 millones, pues, recordó, que en la cifra autorizada en este 2021 se redujo.

No obstante, reconoció que el recurso no se puede destinar para otras cosas que no sean obras e infraestructura y el año pasado al conocer que eran para el Sistema Aeroportuario Felipe Ángeles, matizaron su postura.

En esta ocasión, conocen que del total de financiamiento, cerca de 6 mil millones van a los proyectos federales, aunque quieren conocer la cartera de las obras estatales, que abarcan el monto restante.

Diálogo con empresarios

El vicepresidente de la Jucopo, Elías Rescala Jiménez, destacó el diálogo que se abrió con el sector empresarial sobre los nuevos impuestos y aseguró que se han mostrado receptivos, en el tema de cedulares.

En su carácter de líder de la bancada del PRI, reconoció que ya se reunieron con empresarios a través de la Secretaría de Finanzas y su vicecoordinador, Enrique Jacob Rocha.

Al respecto, no han hecho un planteamiento distinto, pero, dijo, que se avanza, pero aún no hay una conclusión definitiva.

“Se mostraron receptivos, dado que el impuesto que se está proponiendo es un impuesto que, primeramente es deducible, y evita que muchas de las empresas contraten a personas por horarios para no pagar el Impuesto sobre Nómina”, aseveró.

El proyecto del Paquete Fiscal 2022 llegó al Congreso Local hace 15 días y se tiene una semana de análisis.

