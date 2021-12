Congreso de Edomex pedirá cartera de obras para financiamiento por 9.5 mmdp

Dentro de la discusión de la Ley de Ingresos del Estado de México, diputados acordaron solicitar a la Secretaría de Finanzas (SF) la cartera completa de obras por las que se pide un nuevo financiamiento de 9 mil 500 millones de pesos.

Las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público, con Finanzas, sesionaron por tercera ocasión en torno al Proyecto Fiscal 2022, en donde se pidió orden, pues no se ha avanzado en dictámenes de algunas de los cuatro componentes que lo integran.

El debate fue protagonizado entre los diputados de Morena y PRI, que se pronunciaron en contra y a favor, respectivamente, sobre una nueva deuda, como el tema de cuatro nuevos impuestos.

De este intercambio de planteamientos se llegó a la conclusión de conocer la cartera de 74 obras de orden estatal que se plantean, costos y plazos, pues ya se conocen los tres para el Sistema Aeroportuario, que son compromisos federales.

Y es que, por el primer caso se ha dado a conocer que se requieren cerca 3 mil 500 millones de pesos, en tanto en el segundo casi 6 mil millones de pesos.

El diputado de Morena, Daniel Sibaja González, reclamó que los funcionarios de Finanzas, no han dado la información completa al respecto y no se podría tener un verdadero debate de ideas y profesional. Aclaró que no están en contra pero exigen transparencia y rendición de cuentas.

Su compañero de bancada, Faustino de la Cruz Pérez, cuestionó su postura al evaluar que hay falta de credibilidad y combate a la corrupción. Recordó que el año pasado 17 de sus 29 actuales compañeros, aprobaron una nueva deuda y no conocen del avance.

En respuesta, el vicecoordinador del PRI, Enrique Jacob Rocha, planteó que Finanzas presente la cartera de 74 obras que se buscan desarrollar el próximo año con el financiamiento, pero, aclaró, que es inversión productiva y no se pone en riesgo la salud financiera del Estado.

También el priista, Guillermo Zamacona Urquiza, salió en defensa del nuevo crédito, pues resaltó que con ello se avanzaría en la discusión y llegar a un dictamen. Además defendió las acciones en salud, al recordar que el Ejecutivo optó por dar mantenimiento a las mil 200 clínicas de la entidad.

Con lo anterior, se solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hacer la gestión a la Secretaría de Finanzas.

Las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público, con Finanzas, se declararon en receso para retomar las actividades en próximos días para sacar adelante la Ley de Ingresos del Estado de México.

El proyecto del Paquete Fiscal 2022 deberá salir en una primera fecha el 15 de diciembre, de no ser así las otras fechas límites son el 31 de diciembre o el 31 de enero.

