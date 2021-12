Gobierno de la CDMX llama a los peregrinos a no acampar en los recintos religiosos el 11 y 12 de diciembre

Para evitar aglomeraciones durante el 490 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, el Gobierno capitalino reiteró su llamado a los peregrinos a no pernoctar la noche del 11 y el 12 de diciembre en las inmediaciones del Templo Mariano.



El Secretario de Gobierno (SECGOB), Martí Batres, pidió realizar visitas de corta permanencia dentro de la Basílica de Guadalupe, y recordó que no se podrá permanecer mucho tiempo en el área.



“Las y los peregrinos no podrán quedarse a dormir, deben tomar sus previsiones para llegar a la Basílica, hacer sus oraciones, dar las gracias a la Virgen de Guadalupe y regresar a su lugar de origen”, ha señalado el funcionario.

El funcionario enfatizó la importancia de que en esta conmemoración la gente asista con cubrebocas, use gel antibacterial y respete la sana distancia, únicamente para quienes cuentan con esquema completo de vacunación contra COVID-19.



Por medidas de seguridad y protección, pidió a quienes no cuenten con sus vacunas, se abstengan de acudir al santuario.



Las autoridades capitalinas y eclesiásticas determinaron que para evitar aglomeraciones, “Las Mañanitas” y la ceremonia por el 12 de diciembre se grabarán con anticipación y únicamente serán transmitidas por plataformas digitales de la Basílica y por televisión.



Con el fin de salvaguardar la integridad de las y los fieles, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado un operativo preventivo a través de personal de las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana (SSC), Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), Obras y Servicios (SOBSE), Salud (SEDESA) y Movilidad (SEMOVI), con apoyo de la alcaldía Gustavo A. Madero.



A la fecha se han desplegado en las inmediaciones de la Basílica más de 2 mil elementos de la SSC, cifra que incrementará durante los días 11, 12 y 13 de diciembre a más de 3 mil 200 efectivos para cuidar la seguridad física y las pertenencias de los peregrinos.

