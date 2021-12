Estado reconoce responsabilidad por desaparición del periodista Jose Alfredo Jiménez Mota

En un significativo acto público el Gobierno Federal solicitó perdón a la familia del periodista Jose Alfredo Jimenez Monta, quien fue desaparecido en Sonora el dos de abril del 2005 y que a más de 16 años de distancia aún no hay ningún avance en la investigación de este crimen.

El acto se realizó en la plaza pública del Municipio de Empalme, Sonora, de donde Jose Alfredo era originario, y estuvo encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien no solo solicitó el perdón a la familia, sino que además aseguró que es un acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado quien no pudo garantizar la seguridad de Jose Alfredo y por la no resolución de este crimen.

Dijo que la disculpa es sin condición y se refrenda el compromiso en la protección de los derechos humanos y las libertades de los periodistas en Sonora y en México, además, es un acto de reivindicación de la presencia de José Alfredo, un acto de reparación integral de este crimen y un compromiso para ofrecer las garantías de no repetición de acciones similares contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Por su parte, José Alfredo Jiménez Hernández, padre de José Alfredo Jiménez Mota, aceptó la disculpa de las autoridades y vio como positivo el acto, porque significa que seguirán las investigaciones alrededor de la desaparición de su hijo, la cual desde el 2018 no tenía información que seguía activa.

En el acto también se firmó un acuerdo de resolución amistosa, donde el Estado se compromete a implementar todos los instrumentos institucionales necesarios para encontrar físicamente a José Alfredo Jiménez Mota, dar con los responsables y abrirse al escrutinio internacional en el tema de violación a los derechos humanos y protección de las víctimas.

En la firma del acuerdo también estuvo presente la madre de José Alfredo, Esperanza Mota Martínez, y su hermana Leticia. Además, el acuerdo también fue firmado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien se comprometió a dar toda la colaboración sin restricciones para ayudar a resolver este caso.

También estuvo presente el director de Grupo Healy, Luis Alberto Healy, quienes son los dueños del Periódico El Imparcial, donde Jose Alfredo Jiménez laboraba al momento de ser desaparecido, quien agradeció que no se olvide este crimen porque es un caso que impactó a todo Sonora y no puede quedar impune, a pesar de los años.

Y en representación de la Sociedad Interamericana de Prensa, estuvo Roberto Rock, quien señaló que este acto público es un buen primer paso, pero en congruencia el Estado Mexicano debe establecer mecanismos y protocolos de protección efectiva a periodistas.

Las autoridades reconocieron que el gran reto es acabar con la impunidad, ya que de septiembre del 2018 a la fecha, 49 periodistas han sido asesinados en México de los cuales solo el 7% se han resuelto, de estos ocho casos ocurrieron en Sonora donde ya hay dos sentencias condenatorias.

Del acto se trasladaron a la placa conmemorativa que se instaló en Empalme para exigir justicia para Jose Alfredo Jiménez Mota y ahí se ofreció un minuto de aplausos para el periodista desaparecido y en solidaridad con la familia que ha vivido está tragedia por más de 16 años y ocho meses.

