PAN y la Segob tendrán una reunión la próxima semana, anuncia Santiago Creel

La plana mayor del Partido Acción Nacional (PAN) y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acordaron una reunión la próxima semana para revisar la agenda de temas de interés nacional para encontrar acuerdos, entre ello abordarán las propuestas de reformas constitucionales del Ejecutivo federal, informó el diputado Santiago Creel Miranda.

En entrevista desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el también vicepresidente de la cámara, explicó que la dinámica será que la Segob reciba por separado a cada partido, comenzando por el PAN para “un intercambio de agendas”. Señaló que la apertura de diálogo es un avance, pero dijo que la oposición no va al encuentro con una actitud “ingenua” ni de “claudicar”.

“Yo creo que ese es un avance que lo tomo como positivo. Ahora, del dicho al hecho hay un buen trecho, y aquí no podemos caer en ingenuidades, por supuesto que no; tampoco vamos a ir a claudicar porque no vamos nosotros a cambiar nuestros principios o ideas que tenemos de las cosas, pero lo que sí podemos es encontrar, con esfuerzo, un campo común de acción y pensamiento, quitando lo que nos separa y viendo qué es lo que nos une. Así hicimos las reformas electorales”, expuso.