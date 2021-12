Foro para la juventud

La jornada del primer día del Heraldo Youth Economic Forum: Restartness, comenzó a las 10 de la mañana; fue el Consejero Presidente de dicho foro, Carlos Herrero, quien dio la bienvenida al evento.

Posteriormente se hizo la presentación oficial de los panelistas, la cual estuvo a cargo de la Vicepresidenta de Desarrollo Cultura y Social del Heraldo Media Group, Cristina Mieres; la presidenta de WEF Iberoamérica, Michelle Ferrari; Regina Carrot, estrella multifuncional; y Lina Cáceres, Vicepresidenta de LatinWE.

Este primer día estuvo conformado por cinco bloques temáticos de conferencias, las cuales dieron inicio a las 11 de la mañana con el primer bloque, de esta manera, cada dos horas fueron abriéndose los siguientes bloques hasta las 19 horas, cuando comenzó el quinto y último bloque.

Durante este primer día se contó con la presencia de especialistas en diversos temas como psicología, fitness, wellness, negocios, emprendimiento, por sólo mencionar algunos rubros. Entre los ponentes estuvieron personajes importantes como Bernardo Noval, CEO de Must Wanted Group; Juan Lucas Martín, psicólogo; Nathaly Marcus, nutrióloga funcional; Álvaro Gordoa, rector del colegio de Imagen Pública; Michelle Ferrari, presidenta WEF Iberoamérica; Paola Espinosa, clavadista y medallista olímpica, por sólo mencionar a algunos de los más de 20 participantes.

Después del ciclo de conferencias, se dio paso a la premiación #HeraldoYouth2021, a la que dio a bienvenida Carlos Herrero y fue presentada por Cristina Mieres y Michelle Ferrari, quienes dieron un breve discurso sobre la importancia de reconocer el liderazgo de las y los jóvenes.

Durante la premiación se entregaron cinco galardones: la chef Gabriela Ruiz se llevó el Youthful Excellence in Culinary Arts; el CEO de Must Wanted Group fue, Bernardo Noval, fue acreedor al Youthful Excellence in Culture; José Antonio Gea, director de Desarrollo Institucional de la Universidad Anáhuac fue reconocido con el Youthful Excellence in Education; y la emprendedora Eugenia Rodríguez Cantú se llevó el Youthful Excellence in Entrepreneurship.