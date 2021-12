Cofepris alerta sobre la falsificación de tres lotes de sal de uvas

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sobre la falsificación de tres lotes de antiácido Sal de Uvas Picot, en su presentación de 5 gramos.

En un comunicado de prensa especificó que representan un riesgo para la salud por ser de dudosa procedencia. “Hasta la fecha se han detectado tres lotes falsificados, los cuales muestran el registro sanitario 394 SSA VI”.

Los lotes y fecha de caducidad son los siguientes:

CE94 / octubre 2023

BTI3 / diciembre 2023

CK83 / diciembre 2024

La empresa responsable de la fabricación del producto RB Salute México, S.A. de C.V. presentó la denuncia correspondiente ante la Cofepris y comunicó que no fue la responsable de la fabricación de los lotes antes citados.

La Comisión solicitó a los consumidores que antes de consumir dicho producto verifique el lote en el empaque. En caso de que corresponda a los antes mencionados o presenta el producto alguna irregularidad, solicitan que no se consuma el producto y se realice la denuncia en el portal de la Cofepris.

Entre las características que indicaron del productor es que existe una distorsión en la parte frontal de la imagen y en la leyenda “para malestar estomacal” y el texto sobre el gramaje del producto es difícil de leer y está desfasado.

(Foto: Cofepris)

En el reverso de los productos falsificados, la caducidad no corresponde a la original, el texto no es legible y la imagen que hace referencia a una mujer embarazada no es nítida y los bordes son gruesos e irregulares. Sobre el producto, el color es más blanco que el original y se forman grumos.

“Esta comisión mantiene acciones de vigilancia para evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y asegurar que no representen riesgo a la salud de la población”, refiere Cofepris.

(Foto: Cofepris)

SIGUE LEYENDO:

Cofepris aseguró 112 mil 884 productos por incumplir normas de etiquetado

Estos son los cinco “productos milagro” sobre los que alertó la Cofepris

Covid-19: Cofepris autoriza uso de emergencia de la vacuna cubana Abdala