Promoverán "turismo rural" aprovechando embalse de las presas de Sinaloa

Con la finalidad de diversificar la oferta turística de Sinaloa, se requiere promover otras actividades y las presas pudieran ser una buena opción ya que representan un importante polo de desarrollo y la entidad cuenta con once embalses con alto potencial, reconoció el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal precisó que si bien Mazatlán es la joya de la corona turística de la entidad, se debe aprovechar que es la puerta de entrada para el estado y promover otros destinos y el turismo cinegético pudiera ser una buena opción para diversificar la oferta del estado.

Presa Picachos, en Mazatlán, con alto potencial turístico. Foto: Archivo

Dijo que nos vamos a activar en general en las presas: "si ustedes recuerdan, ya hemos comentado aquí que son destinos turísticos en verdad por la pesca deportiva y demás, por ello lo vamos a incrementar, le he dado instrucciones a Rosario Torres (secretaria de Turismo) ella está muy atenta, ha estado muy activa, le he pedido que no solamente piense en Mazatlán aunque es la joya de la corona, necesitamos darle mucha atención al turismo rural".

Rocha Moya señaló que actualmente algunos embalses ya cuentan con una actividad turística propia, como lo es el caso de la Presa Picachos y algunos otros embalses donde se promueve la pesca deportiva que se puede complementar con una promoción gastronómica que complemente la oferta para ofrecer al turista.

El estado de Sinaloa cuenta con 11 presas actualmente y una más en construcción, de las cuales tres de ellas ya desarrollan actividades cinegéticas, lo que facilitaría promover el resto de los embalses para una plena actividad turística en las comunidades rurales aledañas a las presas en beneficio de la economía de sus pobladores.

