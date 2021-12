Nunca debió ser controversial la vacuna anticovid en menores de edad: Laurie Ximénez-Fyvie

En el marco donde México registra más de mil muertes de menores de edad por Covid-19, y la polémica que existe de vacunar a los más pequeños, aunque en Estados Unidos ya lo están realizando, la doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie, aseguró que la cuarta ola de contagios está en puerta.

Explicó que los estados de Baja California Sur y Quintana Roo que son los grandes destinos turísticos del país por donde están entrando el virus, la mayor parte de los contagios importados registran aumentos que rebasan el 100 por ciento de la semana anterior a esta.

Además, la jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, precisó en que la situación con los menores de edad es algo muy delicado, ya que nunca debió haber sido controversia las vacuna en los menores de edad; los menores deben ser vacunados, y se requiere que lo estén.

"La autorización en México requiere que solo estén en el rango de los 12 a lso 17 años con la vacuna de Pfizer, sin embargo, esto no tendría que ser así ya que esta vacuna ya está autorizada en Europa, Asia y Estados Unidos", dijo Ximénez-Fyvie

Obligada la vacuna a menores

Agregó que esta vacuna ya está autorizada para que se aplique a menores, a partir de los cinco años, por lo que desde hace meses se tuvo que haber empezado a vacunar a este rango de edad.

En entrevista para Noticias de la tarde con Alejandro Sánchez, la doctora en Ciencias Médicas con Especialización en Microbiología, aseveró que la decisión de no vacunar a los menores de edad, no tuvo que ver con una desición de salud sino con una decisión económico donde el gobierno ya no quiere gastar en vacunas y hace la falsa narrativa de que no es necesario vacunarlos.

A través de la señal de Heraldo Media Group, la especialista manifestó que es necesario vacunar a los menores de edad, tanto que reveló los casos de menores de cero a dos años que han fallecido, sumando en total mil 11 niños que murieron a causa del virus.

