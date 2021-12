Denuncia contra consejeros no es "intimidación": Sergio Gutiérrez Luna

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que la denuncia penal que presentó contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), se interpuso dentro del marco jurídico y negó que haya persecución o intimidación en contra de los funcionarios electorales.

A través de un comunicado, publicado en su cuenta de Twitter, el diputado presidente señaló que las acciones jurídicas desplegadas contra los consejeros salieron ya de la competencia de la presidencia de la Cámara de Diputados y ahora están en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) quien deberá resolver y emitir la resolución que corresponda.

Gutiérrez Luna, reiteró su compromiso con la legalidad y la institucionalidad, detalló que las denuncias presentadas se fundamentaron en la obligación que impone el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales de denunciar la comisión de algún ilícito.

El diputado presidente señaló que continuarán con los procesos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para defender la vigencia y eficacia de la Ley de Revocación de Mandato y del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En respuesta al posicionamiento que los consejeros del INE emitieron la noche de este domingo en donde los 11 consejeros del INE cerraron filas y acusaron una persecución penal injustificada que busca inhibir la independencia de los funcionarios electorales y rechazaron cualquier forma de intimidación y vulneración de su autonomía, Gutiérrez Luna negó los señalamientos.

“Esta presidencia señala categóricamente que no existe ninguna “persecución”, ni “intimidación”. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal, y en el Estado Constitucional de Derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales”, señaló el diputado presidente.