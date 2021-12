Hay acusaciones sin sustento en contra del INE y no se han escuchado las explicaciones técnicas, advierte consejero

José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral, aseguró que se han hecho acusaciones sin sustento en contra del INE, además de que no se han escuchado las explicaciones técnicas de por qué no se puede llevar a cabo la revocación de mandato.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para El Heraldo Televisión, afirmó que el recorte de presupuesto para llevar a cabo el ejercicio democrático, fue lo que llevó a los consejeros del INE a pronunciarse por posponer la realización de la revocación de mandato.

Detalló que Andrés Manuel López Obrador se pronunció en la conferencia matutina de este lunes 27 de diciembre sobre la denuncia penal que interpuso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra los consejeros que se pronunciaron para posponer el ejercicio.

"El presidente dijo que no comparte la decisión que se tomó en la Cámara de Diputados, lo que me parece una señal muy significativa, pero no bajaremos la guardia y nos mantendremos atentos", expuso.