Niegan por segunda ocasión vacuna a niños de 8 a 10 años en Oaxaca

Por segunda ocasión les fue negada la vacunación anticovid a las y los niños de 8 y 11 años de Oaxaca que habían sido amparados por la abogada Alma Franco.

Los beneficiados esperaron más de 3 horas 30 minutos a que fueran inoculados en el Hospital Militar de Ixcotel en el municipio de Santa Lucía del Camino, para ser atendidos e informarles que no recibirían la dosis de la vacuna Pfizer.

Aunque Alma Franco aseguró que este 21 de diciembre era un hecho la vacunación para las y los niños, toda vez que contaba con oficio y el amparo del juez, señaló que nuevamente fueron engañados.

"No los vacunaron! Después de 3 hrs y media de espera... q x instrucciones de Peña Viveros, no los vacunaban xq no había pfizer pediátrico! Es x dosis!!! Un pretexto mas! He denunciado via incidente incumplimiento y denunciaré penalmente", escribió en su Twitter la abogada.