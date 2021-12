CDMX revisará regulación de las apps de servicio de taxi que usan la tarifa dinámica

Las autoridades de la Ciudad de México revisarán la regulación de las aplicaciones de servicios de taxi, como Uber, Didi o Beat, después de los altos incrementos en los costos que se han dado en las últimas semanas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el secretario de Movilidad será el encargado de analizarlo.

"Le pedí al secretario de Movilidad que revisara la regulación en estos casos, hasta este momento no hay ninguna regulación más que un aprovechamiento que se cobra desde hace años que se va a fideicomiso y entra directamente para la sustitución de vehículos.

"Por otro lado estamos fortaleciendo la aplicación de Mi Taxi, qué característica tiene que ser para que sea competitiva Mi Taxi, qué más número de taxistas se incorporen", explicó en conferencia de prensa, tras la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía Iztapalapa.

La mandataria capitalina aseguró que no le parece que por la alta demanda en el servicio, haya un incremento en los precios.

"Tiene que ver con un asunto de mercado y de las propias aplicaciones no tiene que ver nada que tenga que ver con el gobierno de la ciudad y mucho menos y no nos parece correcto que le ven no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía", sostuvo la titular del Ejecutivo local.