INE rechaza uso de "género no binario" en credenciales de elector

Hace unos meses, Marco Rodríguez, quien se identifica como persona no binaria, realizó una solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE) para que en su credencial de elector se le identificara como persona del sexo no binario con la clave “NB”, sin embargo, el máximo organismo en materia electoral en México se negó a dicha petición desatando todo tipo de opiniones pese a que explicó los motivos que le impiden realizar esta modificación.

Fue a través de su perfil de Twitter donde Marco Rodríguez lamentó la respuesta negativa del Instituto Nacional Electoral (INE), denunció que los derechos humanos en México son solo una simulación, además, publico una copia del documento que obtuvo del INE como respuesta a su solicitud.

“Qué vergüenza y lástima el INE México, hoy negó la credencial con mi identidad no binaria. En México los derechos humanos son solo una ilusión y farsa, solo una simulación para la comunidad internacional”, escribió Marcos Rodríguez, quien a su vez etiquetó en su publicación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En cuanto al documento emitido por el INE, se explica que su misión es propiciar las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos político-electorales y se enfatizó que emiten las credenciales para votar basándose en la información que ingresa al Padrón Electoral y respecto a esto, señala que se basan en el binarismo legal imperante que solo reconoce dos opciones para el reconocimiento del “sexo” (Hombre-Mujer), dato que se asigna al momento de nacer y que se encuentra en las actas de nacimiento, asimismo, señaló que es el poder legislativo quien tendría que modificar las leyes civiles para poder realizar el reconocimiento del género “no binario” y de la clave “NB” en documentos oficiales.

“El poder legislativo tendría que modificar las leyes civiles atinentes a efecto de modificar el binarismo legal imperante que solo se encuentra dos opciones para el reconocimiento del “sexo” a fin de establecer la clave “NB” (no binario) como una opción adicional para que las personas que no se identifiquen con su asignación de origen y cuenten con la posibilidad legal de cambiar el sexo consignado en el acta de nacimiento y que pudieran optar por la clave “NB”, se puede leer en el documento emitido por el INE.

Tras el posicionamiento oficial del INE, se abrió un intenso debate en redes sociales en torno al tema pues unos señalaron que su posicionamiento es claro y que ellos no tienen ninguna atribución para modificar los datos de identidad de los ciudadanos mexicanos, mientras que otros más se sumaron al pensamiento del solicitante y acusaron al Instituto Nacional Electoral de no tener la mínima intención de propiciar condiciones para la inclusión, además, algunos recomendaron a Marcos Rodríguez denunciar discriminación ante las instancias correspondientes.

Cabe mencionar que el caso de Marcos Rodríguez no ha sido el único presente de esta situación pues se tiene registro de otros casos en los que se realizó la misma petición, sin embargo, en todos los casos se ha obtenido la misma respuesta, no obstante, entre diversos colectivos ha surgido una posible solución a esta situación en la que sugieren que no se aparezca el apartado de “sexo” en todas las credenciales de elector, sin embargo, aún no hay una respuesta del INE ante esta posibilidad.

