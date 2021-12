Niños migrantes en México sufren de ansiedad y vacío

Traumas, vacío por no pertenecer a ningún lado, idealización del lugar que abandonaron y ansiedad por la pérdida de estabilidad son efectos en los menores que viajan en la caravana migrante.

Marcela Castellanos, analista de información por la Sociedad Psicoanalítica de México, examinó dibujos realizados por menores migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, que se encuentran en la Casa del Peregrino, en la CDMX, en espera de reanudar su viaje a Estados Unidos.

“En los dibujos los objetos se ven todo el tiempo flotantes, como si no estuvieran en ningún lado, que no pertenecen a ningún sitio, algo que pasa también en un futuro con estos niños trasnacionales, que van y vienen, que se quedan como suspendidos, que no pertenecen a nada”, dijo.