Nuevo León continúa en semáforo epidemiológico verde, por lo que mantiene aforos al 90%

Nuevamente, la Secretaria de Salud de Nuevo León decidió mantener los aforos al 90 por ciento, al considerar que la entidad se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico.

Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, detalló que en el semáforo epidemiológico estatal se encuentran seis indicadores en color verde y cuatro en color amarillo. Por lo que se mantendrán los protocolos sanitarios, restricciones y aforos límite igual que la semana previa.

Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía y a los negocios a cuidar los protocolos sanitarios, sobre todo por la alta movilidad que hay actualmente en la entidad, por la celebración de las fiestas decembrinas.

De igual manera, la funcionaria reveló que a la fecha, se ha vacunado al 50 por ciento de la población de 60 años y más con la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19. Y que esperan que este viernes, y al reiniciar con los trabajos en enero, se logre llegar al 100 por ciento.

Aunque reconoció que esta aplicación de vacunas se ha complicado, sobre todo en el municipio de Monterrey derivado de la “falta de lugares” para aplicar las vacunas en la capital, por las celebraciones navideñas.

Marroquín explicó que no pudieron conseguir un espacio para instalar un módulo de drive thru para que los adultos mayores pudieran recibir su vacuna, además de que no se cuenta con personal suficiente para atender a toda la población en diferentes módulos.

“Nos faltó instalar un módulo en San Bernabé y otro en el sur de Monterrey, pero como no teníamos mucho personal nos concentramos en la Macroplaza”, alegó.

En cuanto al módulo drive thru que se instaló en el estacionamiento de la Arena Monterrey hace algunos meses, la funcionaria aseguró que no se pudo volver a hacer porque la gran cantidad de concentración de vehículos elevaba los niveles de CO2, lo que ponía en riesgo la salud de las personas.

Y adelantó que esperan solucionar esta situación en el mes de enero, cuando se reactive la aplicación de la vacuna.

