Morena en Veracruz afilia a 39 alcaldes electos de otros partidos

En los últimos dos días, 39 alcaldes electos de diferentes partidos políticos, excepto de Acción Nacional (PAN), se sumaron al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Veracruz.

El delegado de Morena en esta entidad, Esteban Ramírez Zepeta, presentó a 18 ediles electos de la zona centro en una conferencia de prensa, realizada en Xalapa, la mañana del miércoles.

Este jueves se dio a conocer que 13 alcaldesas y alcaldes electos de la región de las Altas Montañas decidieron unirse a las filas del proyecto de la cuarta transformación.

Se trata de ediles que ganaron en las urnas el pasado 6 de junio bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fuerza Por México y Redes Sociales Progresistas.

Morena también afilió a presidentas y presidentes municipales del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM), organismos políticos con quienes participó en coalición.

Buscan que al menos 150 ediles de los 212 municipios de Veracruz formen parte de Morena (Foto: Especial)

Ramírez Zepeta recordó que su partido busca que al menos 150 ediles de los 212 municipios de Veracruz formen parte de Morena, antes de que rindan protesta el próximo 1 de enero.

Se trata de las figuras públicas de Banderilla, Medellín de Bravo, Tlacotepec de Mejía, Las Vigas, Tlacolulan, Rafael Lucio, Tatatila, Coacoatzintla, Las Minas, Teocelo, Tonayan, Acajete, Cazones de Herrera, Soledad de Doblado, Tenampa, Huatusco, Paso de Ovejas, Sochiapa, Paso del Macho, Astacinga, Coetzala, Acultzingo, Maltrata, Magdalena, Tlilapan, Tlaquilpa, Atoyac y Tuxtilla.

Así como también, de la zona norte del estado, como Citlaltépetl, Ozuluama, Tancoco, Tempoal, Chicontepec, Zacualpan, Misantla y Tenochtitlan.

“En nuestro partido todos cabemos, solo les pedimos tres cosas: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, expresó el delegado de Morena en Veracruz.

Sigue leyendo:

Alcaldes de Morena se congratulan por aprobación de presupuesto para el 2021

Morena recibirá mil 819 mdp de prerrogativas para 2022

Ignacio Mier sostiene que diálogo entre Segob y PAN ayuda en reformas constitucionales